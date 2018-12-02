МЧС: в центральных и южных районах Красноярского края мороз до -35, ночью до -45

3 декабря в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается температура воздуха -30, -35 градусов. На севере центральных районов ночью местами до -40, -45 градусов. Такое сообщение рассылает красноярцам МЧС, предупреждая о приближении сильных морозов.

Похолодание уже заметно. Если в пятницу 30 ноября еще было относительно тепло, то уже в субботу 1 декабря погода испортилась. Сегодня, 2 декабря, столбик термометра днем упал до отметки в -20 градусов. При этом дует пронизывающий ветер. Возможен небольшой снег.

И такая морозная погода продлится, по прогнозам специалистов Гидрометцентра, до четверга, 6 декабря. В этот день немного «потеплеет», если можно так сказать, до –18 градусов, а уже в пятницу будет до -14 градусов днем и -19 ночью.

В связи с этим спасатели советую утепляться, утепляться и еще раз утепляться. Особенно если вам предстоит поездка за город. Разумнее будет, конечно, эту поездку отменить. Но если не получится, то доставайте из своих запасников валенки, шубы, теплые шапки. В пусть возьмите обязательно горячий чай в термосе, зарядите телефон на полную.

А тем, кто остается в городе, постарайтесь выстроить свои передвижения так, чтобы не находиться долгое время на открытом воздухе. При необходимости заходите погреться в магазины, аптеки.

В любом случае телефон экстренной службы – 112. На него можно дозвониться с любого оператора сотовой связи и даже при отрицательном балансе.