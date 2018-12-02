2018-12-02T06:05:03+03:00
Происшествия

Жителям трех поселков в Красноярском крае вернули свет после аварии

Электричество пропало из-за обрыва проводов
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Жителям трех поселков в Красноярском крае вернули свет после аварии.Жителям трех поселков в Красноярском крае вернули свет после аварии.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Людям в трех поселках Мотыгинского района Красноярского края вернули свет после аварии, случившейся из-за обрыва проводов. Об этом сообщили в управлении по региональной работе департамента по связям с общественностью ПАО «МРСК Сибири».

Напомним, вчера, 1 декабря, в 14.14 были обесточены три поселка – само Мотыгино, а также Бельск и Рыбное. Причина ЧП – порыв проводов неустановленной сторонней техникой.

В результате без электричества остались тысячи человек. На место тут же выдвинулась команда «Красноярскэнерго» из Лесосибирска. Из Красноярска выехали директор филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» Максим Шитиков и заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Едимичев.

Работали в сложных условиях. Только, чтобы доставить бригады, пришлось преодолеть три переправы, в том числе через Ангару и Енисей. Вскоре удалось подключить резервное питание в социально значимых объектах. Дальше – больше.

- К 23.11 1 декабря электроснабжение восстановили, запитали все три поселка, - рассказали представители ПАО «МРСК Сибири».

ВАЖНО

Всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения можно получить по бесплатному телефону 8-800-1000-380. Звонки регистрируются, данные передаются в подразделения филиала или службам других электросетевых компаний.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Более 50 тысяч билетов уже продано на зимнюю Универсиаду в Красноярске
«Енисей» и Аленичев потроллили Рахимова после матча в Красноярске
Рахимов назвал баранами измерявших температуру на стадионе Красноярска
В Красноярском крае по факту ДТП с микроавтобусом перевозившим спортсменов-школьников завели уголовное дело
В Красноярское водохранилище выпустили 500 000 мальков пеляди
В Железногорске задержали мужчину, которого подозревают в краже денег со счетов пенсионера
В Красноярске появился экскурсионный автобус
В Иланске пенсионерка хотела заработать на фондовой бирже, но лишилась 100 000 рублей
В Красноярске на три месяца закрывают подъезды к Театральной площади
На улицы Красноярска вернулся троллейбус №5
Официально: главой Октябрьского района Красноярска стал Геннадий Гартман
Оптимус, ты ли это? В Богучанском районе лесовоз, перевернувшись, поднял кабину над землей
Что, опять? В Красноярске резко похолодало, и поднялся сильный ветер
Поехали! На матч красноярского «Енисея» с «Ахматом» можно будет добраться на бесплатном автобусе