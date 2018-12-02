Жителям трех поселков в Красноярском крае вернули свет после аварии

Людям в трех поселках Мотыгинского района Красноярского края вернули свет после аварии, случившейся из-за обрыва проводов. Об этом сообщили в управлении по региональной работе департамента по связям с общественностью ПАО «МРСК Сибири».

Напомним, вчера, 1 декабря, в 14.14 были обесточены три поселка – само Мотыгино, а также Бельск и Рыбное. Причина ЧП – порыв проводов неустановленной сторонней техникой.

В результате без электричества остались тысячи человек. На место тут же выдвинулась команда «Красноярскэнерго» из Лесосибирска. Из Красноярска выехали директор филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» Максим Шитиков и заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Едимичев.

Работали в сложных условиях. Только, чтобы доставить бригады, пришлось преодолеть три переправы, в том числе через Ангару и Енисей. Вскоре удалось подключить резервное питание в социально значимых объектах. Дальше – больше.

- К 23.11 1 декабря электроснабжение восстановили, запитали все три поселка, - рассказали представители ПАО «МРСК Сибири».

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