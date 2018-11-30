Открытие новой развязки с Николаевского моста в Красноярске
Движение по Николаевскому проспекту открыто![трансляция]
В Красноярске открывается новая развязкаФото: Мария ЛЕНЦ
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Долгожданная развязка на Волочаевской открылась. 30 ноября в 11 часов прошла торжественная церемония открытия. Движение по Николаевскому проспекту открыли сразу после того, как разрезали ленточки.
Свое «боевое» крещение транспортная развязка примет в марте 2019 года, во время проведения Универсиады. Ведь она соединяет Деревню Универсиады, «Платинум Арену Красноярск», в которой пройдут церемонии открытия и закрытия Студенческих игр. А также всесезонный парк спорта и отдыха «Фанпарк «Бобровый лог», в котором пройдут соревнования по горнолыжному спорту.
Все, что нужно знать о новой развязке.
Открытие развязки.