Открытие новой развязки с Николаевского моста в Красноярске

Долгожданная развязка на Волочаевской открылась. 30 ноября в 11 часов прошла торжественная церемония открытия. Движение по Николаевскому проспекту открыли сразу после того, как разрезали ленточки.

Свое «боевое» крещение транспортная развязка примет в марте 2019 года, во время проведения Универсиады. Ведь она соединяет Деревню Универсиады, «Платинум Арену Красноярск», в которой пройдут церемонии открытия и закрытия Студенческих игр. А также всесезонный парк спорта и отдыха «Фанпарк «Бобровый лог», в котором пройдут соревнования по горнолыжному спорту.

Все, что нужно знать о новой развязке.