2018-11-29T14:34:00+03:00
Общество

Тринадцать джипов и всадники на белых конях: в вымирающем хакасском селе с пафосом открыли Дом культуры

Казалось бы, людям надо радоваться, но...
Елена ИВАНОВА
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Дома культуры строили с 2012 года. Фото: правительство республики ХакасияДома культуры строили с 2012 года. Фото: правительство республики Хакасия
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Кортеж из дорогих иномарок – 13-ти черных «джипов», привез в Нижнюю Тею политический бомонд. Главу Аскизского района Абрека Челтыгмашева, бизнесмена Ивана Миндибекова, замгубернатора Андрея Асочакова, и.о. минобра Ларису Гимазутину, и лично губернатора Валенти на Коновалова. (Напомним, последний возглавил республику 15 ноября этого года после отказа от участия в выборах Виктора Зимина). Гости приехали на торжественное открытие Дома культуры, - его строили с 2012 года и, наконец, украсили гирляндами белых флажков.

Фото: правительство республики Хакасия

Фото: правительство республики Хакасия

- Очень рад присутствовать на этом празднике. Построен действительно красивый, современный новый дом культуры. Знаю, что это событие стало долгожданным для всех жителей Нижней Теи. Надеюсь, что теперь дом культуры станет местом притяжения как для детей, так и для взрослых. Пусть это учреждение будет очагом культуры, очагом сохранения традиций, - поздравил Валентин Коновалов.

Правда, радость абаканских чиновников разделили несколько скромно.

- Живем в забытой богом деревушке, - признались они потом журналистам. – Работы нет, денег нет, и таких сел, как наше, десятки. Республика, иначе не сказать, разорена. И сейчас как-то меньше всего думаешь о песнях и плясках. Вот выжить бы. Правда, уж не до хорошего. Смотришь на весь этот пафос, на кортеж дорогих машин, думаешь – к чему это?

Глава Усть-Чульского сельсовета Занета Ултургашева и глава Хакасии Валентин Коновалов. Фото: правительство республики Хакасия

Глава Усть-Чульского сельсовета Занета Ултургашева и глава Хакасии Валентин Коновалов. Фото: правительство республики Хакасия

«По случаю двойного праздника жители деревни организовали творческую выставку, приготовили вкусные угощения для многочисленных гостей, а в новом доме культуры провели первый концерт», - это релиз администрации правительства Хакасии.

Фото: правительство республики Хакасия

Фото: правительство республики Хакасия

- На въезде в деревню организаторы поставили двух всадников на белых конях, - до сих пор впечатляются местные, - Потом гулянку устроили - в школе. Почему в школе? Так у нас больше негде. Кафе, что ли, есть, как в городах? До полуночи праздновали. Ну, странно так, на фоне нашей нищеты...

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