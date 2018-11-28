Красноярский цемент: апгрейд и перспективы

Текущая работа, экологическая безопасность и модернизация производства, грамотно продуманные планы на будущее – резюме работы компании, входящей в состав АО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Несмотря на спад жилищного строительства в стране и в Сибирском Федеральном округе в частности, за десять месяцев завод произвел 597 тысяч тонн цемента, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Владимира Афанасина, управляющего директора ООО «Красноярский цемент», продукция предприятия востребована для реализации разных проектов строительного рынка. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, на заводе ведут активную социальную политику, например, индексируют зарплату своим сотрудникам.

Компания уверенно держит курс на обновление производства:

- Около 167 миллионов рублей в этом году было затрачено на модернизацию, - комментирует Владимир Афанасин. – Проложены новые линии электропередач от подстанции до производственных площадок. Кроме того, в «Сырьевом» цехе завершен первый этап автоматизации системы управления оборудованием, были обновлены шламовые магистрали.

Говоря о модернизации производства, стоит отметить реализацию крупных инвестпроектов компании. Так, в начале этого года началось строительство 130-метровой дымовой трубы для печей обжига. Она заменит три устаревшие. В текущем же году началась модернизация вращающейся печи №5 с разделением топливного тракта и установкой вместо топливной форсунки многоканальной горелки, рукавного фильтра и вытяжного вентилятора. И если для простых обывателей эти проекты покажутся слишком сложными для восприятия, то тот факт, что модернизация приведет к снижению количества выбросов газообразных веществ, понятен даже ребенку.

Важно и то, что апгрейд на предприятии ведет не только к улучшению работы самого завода: его количественных и качественных показателей, но и к изменению в лучшую сторону экологической ситуации в краевом центре. И это несмотря на то, что объем выбросов предприятия в совокупном объеме города, по официальным данным, составляет всего 1%. Завод находится на территории Красноярска, и руководство четко понимает первостепенную задачу – максимально сохранить окружающую среду.

«В нашей стране продолжается падение спроса на цемент. Объем его потребления в Красноярском крае с января по сентябрь упал почти на 9% к аналогичному показателю 2017-го и составил 673,5 тыс. тонн. Тем не менее, предприятие функционирует стабильно, выпуская продукцию самого высокого качества, – подчеркивает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин. – В этом году мы выполнили беспрецедентный за последнее десятилетие объем работ по повышению эффективности и надежности оборудования. Впереди – мероприятия и проекты, объединенные общей целью – сделать производство более экологичным и современным».

В планах 2019 года – продолжение модернизации производства. В ближайшее время на заводе начнется строительство нового технологического передела помола цемента. Будет установлена современная сепараторная цементная мельница и сопутствующее оборудование. Эксплуатация новых агрегатов позволит улучшить качество выпускаемой продукции и снизить себестоимость производства цемента.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 597 тысяч тонн цемента – произвел Красноярский цементный завод за десять месяцев текущего года

- на 63% загружено предприятие на сегодняшний день от производственных мощностей

- 9 видов цемента, сертифицированных в системе ГОСТ Р, в ассортименте «Красноярского цемента»