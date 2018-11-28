«Волна» расходится по России и за границей

«Высокий» сезон-2018 оказался для предприятия, функционирующего в составе холдинга «Сибирский цемент», удачным. Продукция «Волны» пользовалась спросом не только в Сибирском Федеральном округе и других регионах России, но и в соседних государствах.

На современном рынке производителям хризотилцементной продукции приходится нелегко. Серьезную конкуренцию им составляют поставщики альтернативных материалов – изделий на основе металла и битума. Тем не менее, за последние четыре года представителям отрасли удалось вернуть интерес к своим товарам благодаря рекламной кампании «шифер.рф», большому количеству семинаров и выставок.

Так, на комбинате «Волна» за десять месяцев 2018-го изготовлено на 40% больше продукции, чем в январе-октябре 2017-го.

Завод отгружал изделия в Новосибирск, Кемерово, Якутск, Иркутск, Пермь, Москву, Санкт-Петербург и многие другие города. Стройматериалы красноярского комбината были востребованы и за пределами нашей страны - в Таджикистане, Казахстане, Монголии.

- Мы ожидали падения спроса в Таджикистане, где в настоящее время функционируют пять технологических линий общей мощностью 2 млн хризотилцементных листов при емкости рынка в 4 млн. К тому же, там очень активны конкуренты – российские, казахские, киргизские, а после установления безвизового режима, и узбекские производители, - комментирует Яков Яланский, управляющий директор ООО «Комбинат «Волна». – Но такие преимущества, как высокое качество изделий и репутация надежного поставщика, помогли обойти «соперников». В итоге предприятие «приросло» по объему реализации на экспорт на 42%.

Фото: «Волна»

Неудивительно, что некоторые поставщики пытались «подстроиться» под бренд комбината и выдать свой товар за продукцию «Волны». Для защиты фасадов с декоративным покрытием был зарегистрирован товарный знак «Виколор». Аналогичная работа сейчас проводится и для хризотилцементного сайдинга «Берген». К слову, оригинальное название новинка комбината получила благодаря норвежскому городку:

- Мы рассматривали разные варианты, - поясняет Яков Яланский. – Отсмотрели много фотографий европейских городов, в которых дома отделаны сайдингом. В норвежском Бергене большое количество подобных зданий, поэтому наш товар получил такое название.

Сегодня в ассортименте предприятия более 40 наименований стройматериалов, в том числе шести- и восьмиволновой шифер, плоские прессованные и непрессованные листы, напорные и безнапорные трубы. Помимо традиционных серых изделий комбинат выпускает продукцию с защитно-декоративным покрытием – цветные кровельные листы «Волнаколор», фасадные плиты «Виколор» и «Красстоун», а также уже упоминавшийся сайдинг «Берген». Все стройматериалы безопасны с экологической точки зрения и не поддерживают горение.

На «Волне» активно работают над повышением эффективности эксплуатации оборудования, снижением производственных издержек, совершенствованием продукции. Сейчас на комбинате тестируется защитно-декоративное покрытие с новыми свойствами, но это уже – секрет фирмы.

КСТАТИ

- С января по октябрь на предприятии изготовлено 6,9 миллиона квадратных метров хризотилцементной продукции.

- Реализовано 7,2 миллиона квадратных метров изделий.

- По итогам работы в 2018-м ожидается рост объемов производства на 32%, а продаж – на 8%.

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