В этом году 1200 красноярских водителей пытались обогнать поезд

За 10 месяцев этого года в России произошло уже 236 ДТП на железнодорожных переездах, в них пострадали 165 человек, в том числе 58 - погибли. На Красноярской железной дороге - 4 ДТП, в которых погибли 3 человека, еще 7 получили травмы.

Все эти аварии произошли по вине водителей. И такие ДТП всегда приводят к трагическим последствиям, ведь вес поезда в 6-8 тысяч раз превышает массу автомобиля! А тормозной путь поезда около 1000 метров. Каждое ДТП на переезде - это гибель или серьезное травмирование людей и огромный материальный ущерб (задержки поездов, поврежденные локомотивы, опоры контактной сети, железнодорожные пути). Что нужно делать для того, чтобы максимально повысить безопасность всех участников движения и сохранить им жизнь и здоровье? Эту проблему обсудили на круглом столе в пресс-центре «КП» и наметили несколько путей работы в этом направлении.

Необходимо повысить штрафы

В Красноярском крае огромная работа по профилактике ДТП на переездах дает свои результаты, аварий не так много. Но это только на первый взгляд. По данным ГИБДД края, в этом году за нарушение правил пересечения переездов в крае было оштрафовано более 1200 водителей, то есть предотвращено 1200 потенциальных несчастных случаев!

- Сейчас штраф за это нарушение 1000 рублей. За повторное - лишение права управления до одного года. В следующем году возможно повышение штрафа до пяти тысяч, - пояснил Ренат Даутханов, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Причем надо понимать, что штрафы рассматриваются не как пополнение бюджета, а как мера, направленная на повышение безопасности.

Будем фиксировать нарушения!

Все переезды края оборудованы световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей водителей о приближающемся поезде, а также знаками, шлагбаумами. Все это только на одном переезде стоит 5-7 миллионов рублей, а если есть автоматическое устройство заграждения переезда, то еще дороже. Есть и видеонаблюдение.

- Средства видеофиксации уже сейчас есть в кабинах локомотивов, причем двусторонние - мы видим действия локомотивной бригады и то, что происходит на переезде. Каждое ДТП тщательно расследуется и анализируется, - рассказал Алексей Андреев, первый заместитель Красноярской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД».

Фото: предоставлено пресс-службой Красноярской железной дороги

По сути, специальные стационарные комплексы видеофиксации нужны на каждом переезде, независимо от собственника - отснятые материалы будут служить доказательством вины водителя. Первый появится в Красноярске, на железнодорожном переезде КрасЖД рядом с платформой «Тихие Зори» (ул. Лесников). До конца года они появятся еще на двух переездах - в Ширинском и Усть-Абаканском районах Хакасии.

- У нас есть фотофиксация на дорогах - за 10 месяцев вынесено более миллиона постановлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Помогут выявлять нарушителей и технические средства фиксации на переездах, - считает Дмитрий Мартюшев, заместитель начальника Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Единственный минус этой меры безопасности - высокая стоимость.

- Видеофиксация - это очень дорогостоящее мероприятие, около 3 миллионов на одну сторону. Плюс обслуживание, - уточняет Михаил Буйлов, заместитель руководителя по информационным технологиям правления автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Просим пассажиров автомобилей быть бдительными

В этом году самое серьезное ДТП на переезде произошло в Нижнеингашском районе: пять человек ехали в автомобиле «Нива», из них трое, включая водителя, были в нетрезвом состоянии. Водитель устроил гонки с локомотивом, сначала ехал по дороге параллельно, потом решил проскочить через переезд. В итоге двое погибших и двое травмированных. И страшно здесь то, что никто из пассажиров не остановил пьяного водителя-лихача!

- 2/3 водителей едут вместе с родственниками, друзьями, и они не останавливают нарушителя, хотя сами тоже подвергаются опасности и могут погибнуть, - приводит статистику Ренат Даутханов.

- Мы ведем огромную профилактическую работу и за свой счет готовы установить на переездах билборды и видеоэкраны, чтобы еще раз напомнить водителям правила безопасности, - говорит Лев Ткачев, заместитель начальника Красноярской железной дороги - филиала ОАО РЖД.

Задача пассажиров автомобилей тоже это увидеть, понять и осознать, что от их поведения во многом зависит и поведение водителя. Как говорит одна моя знакомая своему мужу, садясь в машину:

- Ты везешь самое дорогое на свете - детей.

Идеальный вариант - строить развязки

- У нас в стране главная проблема - железные дороги находятся в одном уровне с автодорогами, в Европе они находятся на разной высоте, - подняли проблему Павел Стабров и Егор Фролов, руководители Красноярского отделения Федерации автовладельцев России.

- В Европе с 2020 года введен запрет на строительство одноуровневых дорог. То же самое должны сделать и мы. Конечно, разный уровень решит проблему безопасности, переездов просто не будет, - считает и Лев Ткачев. - Стоимость измеряется миллиардами, но для этого есть федеральные программы. Нашему региону необходимо выходить с предложениями, инициатива должна быть со всех сторон. За несколько лет построено 35 развязок на скоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург - и деньги нашлись. Такие развязки необходимы на Транссибе, сейчас интенсивность движения на этой магистрали максимальная, интервал движения между поездами 5-7 минут, на некоторых переездах водители стоят по 5-6 часов.

Строительство путепроводов в нашем регионе ведётся, но крайне низкими темпами и явно отстаёт от потребностей. К примеру, возведение путепровода на участке автодороги М-53 «Байкал» в районе посёлка Нижняя Пойма длилось более 10 лет.

- Очень часто бывает закрыт переезд в Зыкове, в планах до - 2025 года организовать объезд, будет небольшой перепробег, но ждать водителям не придется. Также до 2025 года должен быть построен путепровод в Камарчаге. Строительство таких объектов очень дорогостоящее, пока начнем с двух, - говорит Евгений Михалёв, заместитель руководителя по содержанию автодорог Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Но если двухуровневые развязки пока в будущем, в настоящем - ежедневная работа на переездах: обновление знаков и разметки, оснащение техническими средствами предупреждения и т.д. И ведут всю эту работу железнодорожники, ГИБДД, власти и общественность. От водителей ждут только одного - соблюдения правил дорожного движения.