2018-11-28T08:09:44+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края дорожные полицейские выручили из снежного плена маму, отца и двух ребятишек

Пришлось проводить целую спецоперацию [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края дорожные полицейские выручили из снежного плена маму, отца и двух ребятишек. Стоп-кадр видеоНа юге Красноярского края дорожные полицейские выручили из снежного плена маму, отца и двух ребятишек. Стоп-кадр видео
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В Минусинском районе дорожные полицейские выручили из снежного плена семью с двумя ребятишками. Случилось это в минувший понедельник, в регионе продолжал гулять штормовой ветер, напрочь заметая дороги. Наряд дорожной полиции, Евгений Баштаков и Руслан Репринцев, несли свое дежурство на федеральной трассе Р-257, когда к ним подъехал взволнованный пенсионер. Мужчина пояснил, что к нему ехала дочка с мужем и двумя внуками, но попали в неприятность: дорогу перемело и они на машине съехали с дороги. Пытались сами выбраться – никак. А помочь некому – это ведь случилось на гравийной дороге в сторону деревни Большая Ничка, машин там и так немного ездит, а в метель и подавно. Позвонили ему по телефону, сообщили, что да как. Дедушка больше за внуков переживал – замерзнут ведь.

На юге Красноярского края дорожные полицейские выручили из снежного плена маму и двух ребятишек.

Дорожные полицейские взяли курс на Большую Ничку. Вскоре и в самом деле обнаружили «Мазду». Та крепко сидела в снежном сугробе и ни туда, ни сюда. Глава семейства развел руками: сам не понимает, как это случилось.

Дорожные полицейские решили сначала уплотнить колею, а затем уже взять иномарку на буксир. Тут подоспел и еще один случайный помощник. Так что пока мужчины в четыре пары рук сообща проводили спасательную операцию, две сестренки-школьницы с мамой грелись в салоне фургона неравнодушного помощника. А иначе никак – ветер до костей пробирал.

И когда все закончилось благополучно, участники дорожной ситуации пожали друг другу руки и разъехались по своим маршрутам.

В краевом ГИБДД «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что в непогоду на федеральных и краевых трассах всегда дежурят наряды ДПС. Водители всегда могут обратиться к ним за помощью в случае нештатной ситуации.

Ну, и совет водителям: отправляясь в дорогу, не забывайте про запасную теплую одежду, термос с горячим чаем. Проверьте, заряжен ли телефон. В любой ситуации телефон экстренной службы – 112.

Видео пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю

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