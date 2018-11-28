Истёк срок поверки электросчётчика – что делать дальше?

Пришло извещение, что у счетчика истек срок поверки. Некоторых потребителей такая ситуация ставит в тупик. Менять или не менять? И за чей счет? Об этом рассказали эксперты – специалисты ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Примите к сведению: индивидуальные приборы учёта энергопотребления включены в состав жилого помещения. Их устанавливают и обслуживают собственники жилья. Если у счетчика истек межповерочный интервал, есть несколько способов решить проблему.

Вариант 1: Заменить на новый.

Однофазный прибор учета и работы по его замене сотрудниками Красноярскэнергосбыта обойдутся в 1800 рублей.

В эту стоимость входит демонтаж старого прибора и монтаж нового. К тому же вам не нужно будет дополнительно обращаться к энергетикам, чтобы заказать опломбировку ПУ.

Все необходимые услуги по установке пломбы и вводу в эксплуатацию счетчика выполнят вместе с монтажом прибора учёта. После того, как работы будут завершены, такой счетчик нужно будет поверять только через 16 лет.

За консультацией об установке нового счётчика обращайтесь по бесплатному номеру контактного центра ПАО «Красноярскэнергосбыт» 8 (800) 700-24-57.

Как оплатить услугу?

- на сайте интернет-магазина schetchik.krsk-sbit.ru с помощью банковской карты Visa, Mastercard, МИР.

- через терминалы Сбербанка РФ, выбрав в меню раздел: Поиск организации/личный кабинет-Поиск по ИНН. Заполняете ИНН2466132221 - За ремонт/установку счетчика

- через терминалы «Платежка», выбрав в меню раздел: ПАО Красноярскэнергосбыт/За техническое обслуживание электросчетчиков.

- перечислением по реквизитам: ИНН 2466132221, р/сч N 40702810331020104276 в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г. Красноярск, БИК 040407627, кор/счет № 30101810800000000627

- в офисе продаж приборов учёта ПАО «Красноярскэнергосбыт». Их перечень можно найти на сайте интернет-магазина или выяснить, позвонив в контакт-центр.

ВАЖНО: при оплате услуг по замене, установке и поверке приборов учета вне офисов продаж дополнительно взимается комиссия до 2%.

Плата внесена? Теперь нужно подать заявку на замену счетчика по бесплатному номеру контактного центра 8-800-700-24-57. В назначенный день электромонтер ПАО «Красноярскэнергосбыт» поставит новый прибор учета с гарантийным сроком 5 лет.

Вариант 2: Сделать поверку существующего счётчика.

Чтобы провести поверку, вы должны демонтировать счетчик (с помощью сотрудников УК или специализированной организации; услугу демонтажа/монтажа также оказывает Красноярскэнергосбыт, ее стоимость 940 рублей).

Затем отвезите прибор учета в ближайший отдел измерительных услуг ПАО «Красноярскэнергосбыт». Адреса и телефоны можно узнать у консультантов контактного центра по бесплатному номеру 8 (800) 700-24-57. Сама поверка стоит от 450 рублей в зависимости от модели счетчика.

Главное, помните: при демонтаже старого прибора учета и монтаже нового должен присутствовать специалист ПАО «Красноярскэнергосбыт». Ведь счетчик обязательно надо опломбировать. А если сорвать пломбы без представителя энергоснабжающей организации, собственника оштрафуют.

Чтобы вызвать на демонтаж или опломбировку специалиста Красноярскэнергосбыта, напишите сообщение в виртуальной приемной или позвоните по бесплатному номеру контактного центра 8 (800) 700-24-57 или обратитесь в офис компании.

Если на счетчике нет пломбы, что грозит собственнику?

Снимать пломбу самостоятельно, демонтировать счетчики или вмешиваться в их работу потребитель не имеет права.

Если обнаружится, что пломбы нет, проверяющий составит акт о несанкционированном вмешательстве в работу счетчика. Далее сделают перерасчет платы за электроэнергию.

Он производится за срок не более 3 месяцев до проверки счётчика и по дату устранения нарушений. Начисления за этот период производят по нормативам потребления с применением повышающего коэффициента 10.

Где подать заявку на опломбировку счетчика?

Есть два способа. Через «Виртуальную приемную» на сайте Красноярскэнергосбыта krsk-sbit.ru или при личном визите на абонентский участок или в ближайший отдел измерительных услуг компании. Необходимо предоставить документы (копии или сканы) — паспорт и свидетельство о праве собственности на квартиру.

По телефону заявки на опломбировку не принимают, однако при необходимости проконсультируют по всем вопросам.