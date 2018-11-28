«Красноярский каучук»: Работа по международным стандартам

Экологическое превосходство натуральных материалов - дерева, камня, металлов - спорное утверждение. С точки зрения экологии, именно полимеры превосходят любые другие материалы, поскольку долго служат и могут многократно перерабатываться. Для их производства используются побочные продукты добычи нефти и газа, которые обычно сжигаются на факелах, расходы воды и энергии гораздо ниже, чем при выпуске бумаги или металлов. Как это работает, можно увидеть на примере красноярского предприятия СИБУРа - завода синтетического каучука.

Открытый СИБУР

Несмотря на солидный возраст, предприятие сегодня по техническому оснащению не отстает от аналогичных мировых производств и учитывает жесткие требования экологии: при наращивании объемов производства в 1,5 раза за последние несколько лет стабильно снижает свое влияние на окружающую среду.

«Все инвестиционные проекты по реконструкции предприятия реализуются с учетом воздействия на экологию и проходят экспертизу промышленной безопасности. Компания СИБУР вкладывает значительные средства в модернизацию производства в соответствии с международными экологическими стандартами. Все это способствует снижению вредных выбросов, - отмечает генеральный директор АО «КЗСК» Петр Казаков. - Например: установка рекуператоров,модернизация системы конденсата, перевооружение процесса регенерации НАК снизили потребление теплоэнергии в 2 раза; установка дополнительных фильтрующих устройств - локальных очистных сооружений значительно уменьшила объемы сбросов в сточные воды. Согласитесь, это уже снижение нагрузки на окружающую среду».

В числе результатов экологической политики предприятия - снижение количества отходов и их переработка, повторное использование воды и, самое главное - ни одного инцидента с экологическим ущербом.

Все производство на заводе герметично, проходит под строгим контролем автоматизированной системы управления и оснащено противоаварийной системой защиты.

Как все это работает - может увидеть своими глазами любой красноярец: в рамках проекта «Открытый СИБУР» на предприятии проводятся экскурсии для студентов, школьников и жителей города. Записаться можно через сайт предприятия. В прошлом году на заводе побывало более 400 человек.

Резинотехнические изделия, выпущенные с использованием красноярских каучуков, подлежат вторичной переработке. Фото: КЗСК

Разделяй правильно!

С 2011 года на КЗСК действует программа по раздельному сбору твердых бытовых отходов (ТБО) - бумаги, полиэтилена, полипропилена, ПЭТ - все это отправляется на вторичную переработку. Многолетний опыт показывает, что экологическая политика может быть еще и выгодной, поскольку за вторсырье компании-пераработчики платят деньги.

В июне 2017 года СИБУР стал первым участником проекта Министерства природных ресурсов РФ «Разделяй правильно» по экологичному обращению с коммунальными отходами. Частью этого проекта стала уникальная экологическая акция «Баскетботл», инициированная Единой лигой ВТБ при поддержке Минприроды России и СИБУРа.

Собранный на матчах Единой лиги ВТБ пластик, в том числе и в Красноярске, перерабатывается в новые продукты - одежду, упаковку, дорожные материалы и, конечно, мячи для баскетбола! Напомним, наш «Енисей» входит в Единую лигу ВТБ.

Кстати, и резинотехнические изделия, выпущенные с использованием красноярских каучуков, также подлежат вторичной переработке и могут найти применение в дорожной отрасли.

Лучший работодатель России

Еще одна важная миссия компании - достойные условия труда, справедливое вознаграждение, социальные гарантии, возможности профессионального и карьерного роста. СИБУР второй год подряд становится лучшим работодателем в России, а КЗСК - занимает первое место в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в сфере социального партнерства и охраны труда в номинации «Промышленность» среди предприятий Красноярска.

«Все мероприятия менеджмента направлены на создание комфортных условий труда и выполнение всех социальных программ для сотрудников. Персонал в полном объёме обеспечен сертифицированной спецодеждой и средствами защиты. Непрерывно ведется модернизация основного и замена дополнительного оборудования с целью повышения экологической и промышленной безопасности и эффективности производства. На предприятии работает институт уполномоченных по охране труда, действует вспомогательная команда газоспасателей. Важнейшим показателем является и то, что за последние годы на КЗСК не зафиксированы случаи производственного травматизма», - отметил Петр Казаков.

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