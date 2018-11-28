2018-11-28T09:24:15+03:00
Общество

«Красноярский каучук»: Работа по международным стандартам

Поделиться:
Важная миссия компании - достойные условия труда для сотрудников. Фото: КЗСКВажная миссия компании - достойные условия труда для сотрудников. Фото: КЗСК
Изменить размер текста:

Экологическое превосходство натуральных материалов - дерева, камня, металлов - спорное утверждение. С точки зрения экологии, именно полимеры превосходят любые другие материалы, поскольку долго служат и могут многократно перерабатываться. Для их производства используются побочные продукты добычи нефти и газа, которые обычно сжигаются на факелах, расходы воды и энергии гораздо ниже, чем при выпуске бумаги или металлов. Как это работает, можно увидеть на примере красноярского предприятия СИБУРа - завода синтетического каучука.

Открытый СИБУР

Несмотря на солидный возраст, предприятие сегодня по техническому оснащению не отстает от аналогичных мировых производств и учитывает жесткие требования экологии: при наращивании объемов производства в 1,5 раза за последние несколько лет стабильно снижает свое влияние на окружающую среду.

«Все инвестиционные проекты по реконструкции предприятия реализуются с учетом воздействия на экологию и проходят экспертизу промышленной безопасности. Компания СИБУР вкладывает значительные средства в модернизацию производства в соответствии с международными экологическими стандартами. Все это способствует снижению вредных выбросов, - отмечает генеральный директор АО «КЗСК» Петр Казаков. - Например: установка рекуператоров,модернизация системы конденсата, перевооружение процесса регенерации НАК снизили потребление теплоэнергии в 2 раза; установка дополнительных фильтрующих устройств - локальных очистных сооружений значительно уменьшила объемы сбросов в сточные воды. Согласитесь, это уже снижение нагрузки на окружающую среду».

В числе результатов экологической политики предприятия - снижение количества отходов и их переработка, повторное использование воды и, самое главное - ни одного инцидента с экологическим ущербом.

Все производство на заводе герметично, проходит под строгим контролем автоматизированной системы управления и оснащено противоаварийной системой защиты.

Как все это работает - может увидеть своими глазами любой красноярец: в рамках проекта «Открытый СИБУР» на предприятии проводятся экскурсии для студентов, школьников и жителей города. Записаться можно через сайт предприятия. В прошлом году на заводе побывало более 400 человек.

Резинотехнические изделия, выпущенные с использованием красноярских каучуков, подлежат вторичной переработке. Фото: КЗСК

Резинотехнические изделия, выпущенные с использованием красноярских каучуков, подлежат вторичной переработке. Фото: КЗСК

Разделяй правильно!

С 2011 года на КЗСК действует программа по раздельному сбору твердых бытовых отходов (ТБО) - бумаги, полиэтилена, полипропилена, ПЭТ - все это отправляется на вторичную переработку. Многолетний опыт показывает, что экологическая политика может быть еще и выгодной, поскольку за вторсырье компании-пераработчики платят деньги.

В июне 2017 года СИБУР стал первым участником проекта Министерства природных ресурсов РФ «Разделяй правильно» по экологичному обращению с коммунальными отходами. Частью этого проекта стала уникальная экологическая акция «Баскетботл», инициированная Единой лигой ВТБ при поддержке Минприроды России и СИБУРа.

Собранный на матчах Единой лиги ВТБ пластик, в том числе и в Красноярске, перерабатывается в новые продукты - одежду, упаковку, дорожные материалы и, конечно, мячи для баскетбола! Напомним, наш «Енисей» входит в Единую лигу ВТБ.

Кстати, и резинотехнические изделия, выпущенные с использованием красноярских каучуков, также подлежат вторичной переработке и могут найти применение в дорожной отрасли.

Лучший работодатель России

Еще одна важная миссия компании - достойные условия труда, справедливое вознаграждение, социальные гарантии, возможности профессионального и карьерного роста. СИБУР второй год подряд становится лучшим работодателем в России, а КЗСК - занимает первое место в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в сфере социального партнерства и охраны труда в номинации «Промышленность» среди предприятий Красноярска.

«Все мероприятия менеджмента направлены на создание комфортных условий труда и выполнение всех социальных программ для сотрудников. Персонал в полном объёме обеспечен сертифицированной спецодеждой и средствами защиты. Непрерывно ведется модернизация основного и замена дополнительного оборудования с целью повышения экологической и промышленной безопасности и эффективности производства. На предприятии работает институт уполномоченных по охране труда, действует вспомогательная команда газоспасателей. Важнейшим показателем является и то, что за последние годы на КЗСК не зафиксированы случаи производственного травматизма», - отметил Петр Казаков.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Медицинская Кущевка?
Наш колумнист Герман Пятов о том, почему больные из Гулькевичского района Краснодарского края вынуждены выбивать жизненно важные лекарства с вооруженными полицейскими, и много ли умерло тех, кто не догадался позвать полицию на помощь [видео]
Фонд социального страхования в полтора раза увеличивает финансирование мер по профилактике профзаболеваний
Об этом заявил заместитель председателя ФСС Сергей Алещенко во время пресс-конференции, посвященной открытию выставки "Безопасность и охрана труда"
Новости 24
Глава Красноярска рассказал, почему уволил руководителей Советского и Октябрьского районов
Депутаты красноярского Горсовета считают, что неплохо было бы закрыть к Универсиаде пивные магазины
Красноярский олимпиец Николай Олюнин вынужден сам оплачивать свое лечение
Под Красноярском открылся магазин с сувенирами из исправительной колонии
В Красноярске пройдут масштабные учения ФСБ
В Красноярске меняется схема движения из-за открытия развязки на Волочаевской
В Красноярске мужчина на бегу пытался убить знакомого
В Красноярске выбрали «Королеву Сибири»
В Лесосибирске из окна 5-го этажа выпал десятилетний ребенок
В Канске мужчина «заминировал» квартиру матери и лишился свободы на 3,5 года
СМИ: глава Красноярска отправит в отставку руководителей двух районов города
В Красноярске в районе остановки «ДК им. 1 Мая» не осталось и следа от павильонов