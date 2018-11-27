Глава СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело об исчезновении красноярской девушки из центра реабилитации наркоманов

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приехал в Красноярск на прошлой неделе, чтобы провести оперативное совещание. Отдельно в планах у него стоял и личный прием жителей края и соседних регионов. Записались 77 человек. Каждого главный следователь страны внимательно выслушивал, делал пометки, ведь люди приходили к нему со своими бедами, отчаянием и надеждами.

В числе посетителей был и красноярец Рафаэль Пенклиди. Два с половиной года назад в его семье случилась беда – пропала дочь, Мелисса Пенклиди. По официальной версии, 21-летняя девушка сбежала из реабилитационного центра для наркозависимых, который находится более чем в 160 километрах от Красноярска. Но родители девушки подозревают, что ее могли убить. Все, что семье сейчас нужно – знать, что же произошло на самом деле в апреле 2016 года.

Так выглядела Мелисса незадолго до исчезновения. Фото со страницы Анны Пенклиди

Мелисса Пенклиди сразу после школы влюбилась в парня по имени Виктор, рассказала мама девушки Анна Пенклиди. Поначалу молодой человек казался приятным, надежным, заботился о Мелиссе. И хотя до Анны доходили слухи, что потенциальный зять балуется наркотиками, не хотела этому верить. Пока однажды не заметили странности в поведении своей дочери. А когда родители поняли, что Мелисса уже сидела на «спайсах» или какой-то другой синтетической дряни, забили тревогу.

В декабре 2015 года Мелисса попала в наркодиспансер, врачи посоветовали: нужна реабилитация. И важно, чтобы девушка пошла на нее по доброй воле.

- Я позвонила ей, она мне ответила: «все, мам, я согласна, я поеду в реабилитационный центр», - рассказывала тогда «Комсомолке» мама Анна. – Мы в тот же вечер приехали в офис центра тут, в Красноярске, подписали договор. Привезли вещи Мелиссы. Нам сказали, что она пробудет в центре 4 месяца, платить нужно по 20 тысяч рублей каждый месяц.

Родители надеялись, что когда дочь вернется, жизнь станет прежней – без наркотиков и кошмаров.

А так выглядел тот самый «реабилитационный» центр. Фото со страницы Анны Пенклиди

Реабилитационный центр «Спарта» находился в небольшом селе Талое Ирбейского района, в трех часах езды на автобусе от Красноярска. Название центра отражало его сущность. Условия там были поистине спартанские. Жили пациенты в двух деревенских домах. Процесс перевоспитания основывался на трудотерапии, кто же спорит: пилили дрова, носили воду с деревенской колонки, зимой убирали снег со двора и крыши, топили печи, готовили пищу, занимались рукоделием, что-то мастерили.

Однако было еще кое-что, о чем пациентам нельзя было рассказывать посторонним: за малейшую провинность их наказывали. Причем не только физически. Их еще и унижали. Подруга Мелиссы, назовем ее Светлана, рассказывала тогда, что кормили очень скудно, могли лишить еды на целый день. Избивали, выгоняли на улицу в легкой одежде – зимой. Могли в ковер замотать и также бросить на улице. Сбежать было нельзя – удерживали насильно. Но не это было самое страшное. Говорят, самых непослушных обливали водой и заставляли в мокрой одежде на морозе копать ямы на участке.

Однажды Мелисса покурила в шкаф сигарету. Ее наказали. Возможно, это стало последней каплей, девушка не выдержала и сбежала. Это случилось 22 апреля, за 2 недели до окончания срока реабилитации. Версию о побеге выдвинул персонал центра. Причем не сразу, а спустя несколько дней, когда родители Мелиссы забили тревогу. Девушка как в воду канула.

К поискам Мелиссы подключились волонтеры. Но, увы... Фото со страницы Анны Пенклиди

- Моя дочь могла убежать. Но она не стала бы прятаться от меня, - уверена мама Анна.

Уголовное дело завели по статье «Убийство» завели только спустя два месяца.

С тех пор прошло 2,5 года. Так называемый реабилитационный центр «Спарта» давно закрылся. Его учредители растворились на просторах родины. Хотя, если постараться, их можно найти – их звучные фамилии периодически мелькают в прессе (то начинают новый бизнес, то пытаются заняться политикой).

А родители до сих пор не знают, что стало с их дочерью. О страшном думать не хочется, но и реальность пугает не меньше. Вот об этом Рафаэль Пенклиди рассказал председателю СК.

- Бастрыкин выслушал меня очень внимательно. Сказал, что благодаря журналистам о нашей истории вся страна знает, - сообщил отец Мелиссы. – Он недоволен тем, как идет следствие. Распорядился передать все материалы дела в Москву. Я очень надеюсь, что мы получим ответы на наш главный вопрос: что стало с дочерью.

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