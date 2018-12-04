«Бил и морил голодом»: отчим истязал трех девочек на глазах у их матери

Эта дикая история буквально только что произошла в Канске Красноярского края. Накануне ночью в отдел полиции позвонили: в одной из квартир происходит что-то не то. Слышатся звуки ударов, детский плач.

На место тут же выехали участковый и инспектор ПДН. Вскоре выяснилось: 32-летняя женщина поссорилась со своим сожителем, мужчиной 36 лет. Слово за слово, вдруг он накинулся на нее с кулаками. Уворачиваясь от ударов, бросилась за дверь. Убежала, а в доме остались шестеро ее детей. Младший – совсем кроха, нет и года, старшей 9 лет.

- Инспектор ПДН сразу же заметила: девочки – четырех, восьми и девяти лет – в синяках, - рассказывают в пресс-службе краевого главка. – Оказалось, их бил отчим.

Причем мать об этом знала. Но предпочитала не вмешиваться. Сколько продолжались издевательства, сейчас сказать трудно. На этот вопрос предстоит ответить следователям. Пока известно одно: многодетная мать прожила со своим «другом» полгода. В их доме не было продуктов, игрушек, нормальных условий для жизни малышей. Между тем до сих пор семья на учете не состояла, в поле зрения ОВД не попадала.

Было решено: детей надо забирать. Всех временно поместили в центр семьи. Девочек показали врачам, одну из них пришлось положить в больницу.

- На отчима завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - говорят полицейские. – Максимальное наказание - до двух лет. Решается вопрос о возбуждении дела по фактам нанесения побоев детям. Кроме того, мать могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских прав.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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