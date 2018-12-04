Погибли двое: водитель КамАЗА, о который разбился микроавтобус с детьми-спортсменами на Таймыре, взят под стражу

В смертельном ДТП с микроавтобусом на Таймыре, унесшем жизни двух человек, могут обвинить водителя грузовика. Мужчина взят под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе краевого главка.

Напомним, трагедия произошла 1 декабря на 18-м километре дороги Дудинка-Алыкель-Норильск. Здесь разбился Volkswagen, в котором подростки-спортсмены 13-15 лет и их тренер ехали на соревнования. 45-летний водитель автобуса на высокой скорости влетел в КамАЗ. Из-за сильного мороза грузовик сломался и встал на трассе.

В считанные секунды автобус превратился в груду металла. Водитель и сидящий впереди 47-летний тренер погибли на месте. Еще одного сопровождающего и шестерых детей увезли в больницу. У них травмы – средние и тяжелые.

После аварии следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по ней - 7 лет лишения свободы.

Уже известно: в тот день за рулем был частный перевозчик. Стоял жестокий мороз, и администрация района не согласовало выезд. Тогда руководители школы сами нашли водителя… И вот к чему это привело.

- Один взрослый и один ребенок сейчас находятся в больнице Норильска, - сообщила руководитель пресс-службы минздрава края Зоя Масленникова. – Состояние мужчины оценивается как тяжелое, мальчика – средней степени тяжести. Еще один ребенок транспортирован в Красноярск. В Дудинке остаются четверо детей. Состояние троих – средней степени тяжести, один тяжелый. Все пациенты стабилизированы, угрозы жизни нет.

А водитель КамАЗа сейчас под арестом. «Предполагается, что он частично виновен в смертельном ДТП, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по краю. – Как пояснили в ГИБДД, предварительно: мужчина не выставил знак аварийной остановки и не включил соответствующие сигналы. То есть его действия привели к аварии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На севере Красноярского края микроавтобус со школьниками врезался в стоящий «КАМАЗ»: есть погибшие

Обстоятельства аварии выясняют дорожные полицейские (Подробнее).

В Красноярском крае по факту ДТП с микроавтобусом перевозившим спортсменов-школьников завели уголовное дело (Подробнее).