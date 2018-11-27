2018-11-28T12:08:05+03:00
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Какими функциями обладает Союз Садоводов

В программе «Садовое общество» мы обсуждаем самые актуальные вопросы развития сельского хозяйства, фермерства, а также садовую тематику с нашими гостями
Анастасия ШАЙХОВА
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Светлана Власова, начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства краевого министерства сельского хозяйства и торговлиСветлана Власова, начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства краевого министерства сельского хозяйства и торговлиФото: Мария ЛЕНЦ
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На вопросы корреспондента «КП» сегодня отвечает начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства краевого министерства сельского хозяйства и торговли Светлана Власова.

– В Кировском районе Красноярска недавно создан и зарегистрирован Союз садоводов. Какие функции он будет выполнять? Какие документы необходимы, чтобы зарегистрировать организацию?

– Действительно, Союзы садоводов сейчас созданы и зарегистрированы в Кировском районе Красноярска, а также в Берёзовском и Манском районах края. Основная цель таких организаций – координация хозяйственной, финансовой и правовой деятельности. Они содействуют в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства. Если говорить подробно, то Союзы призваны обеспечить конструктивное взаимодействие некоммерческих товариществ между собой, с органами исполнительной власти своего муниципального образования. Также консультировать своих членов в области ведения садоводства.

Чтобы зарегистрировать некоммерческую организацию, необходимо в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» предоставить в управление министерства юстиции РФ по Красноярскому краю следующие документы:

– заявление о государственной регистрации, подписанное уполномоченным лицом, с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов;

– учредительный документ некоммерческой организации (устав) в трех экземплярах;

– решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее устава с указанием состава избранных (назначенных) органов в двух экземплярах;

– сведения об учредителях (указываются в соответствующем приложении к заявлению);

– документ об уплате государственной пошлины;

– сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией (указываются в соответствующей графе заявления);

– при использовании в наименовании некоммерческой организации личного имени гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности или авторских прав, а также полного наименования иного юридического лица как части собственного наименования – документы, подтверждающие правомочия на их использование;

– выписку из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус учредителя – иностранного лица.

В рамках регионального закона о государственной поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства специалисты нашего министерства оказывают консультационную поддержку по всем вопросам, возникающим в процессе создания Союзов садоводов на местах. Контактные телефоны: 8(391) 211-12-72, 211-19-25.

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