139 улиц в Красноярске нужно срочно «подсветить»

С начала года в Красноярске в темное время суток зарегистрировано 193 дорожно-транспортных происшествия (это 24,5% от общего количества ДТП, совершенных на территории города). Среди них 67 участников – пешеходы. Важно отметить, что каждое 4-е ДТП происходит в темное время суток.

В темноте все сложнее

Какая связь между уличными фонарями и аварийностью на дорогах города? Сотрудники ГИБДД и автомобилисты уверяют: самая прямая. Если освещение тусклое, неяркое или его вообще нет, опасность совершить ДТП возрастает в разы. Почему? По словам председателя краевой федерации атомобилистов Егора Фролова, который представляет интересы целой армии красноярских водителей, при тусклом свете человек за рулем просто не успевает разглядеть, что происходит снаружи, и сориентироваться. Еще хуже, если дорога недостаточно освещена, а по сторонам присутствует иллюминация и витрины - у водителя расфокусируется зрительное внимание. Посторонние огни отвлекают водителя. Он не успевает сосредоточиться и увидеть пешеходов. А сами пешеходы, к сожалению, считают, что у водителя существует третий глаз, а машина обязана тормозить в один миг.

ГИБДД:

- Большинство той информации, которую воспринимают и используют водители, воспринимается ими через зрение. Поэтому условия видимости могут играть большую роль в обеспечении безопасного движения. В темноте глаза воспринимают контрасты, детали и движения вдоль дороги значительно хуже, чем в дневное время. В частности, именно поэтому опасность оказаться в дорожно-транспортном происшествии в темноте значительно выше, чем при дневном свете, причем это относится ко всем участникам дорожного движения.

Как городские власти реагируют на претензии красноярцев?

- Вот вам наглядный пример, - говорит Егор Фролов, - улица Водопьянова. Три года ГИБДД выносит предписание в администрацию города, требуя осветить ее, как положено. Результата никакого. Видимо, терпение иссякло, и прокуратура вместе с ГИБДД провела рейд по всем улицам Красноярска.

Результат проверки прокуратуры: установлено, что на 139 улицах города полностью или частично отсутствует стационарное электрическое освещение, положенное по ГОСТу. Назовем лишь некоторые места (обратите внимание, что это могут быть не целые улицы, а только их участки): Северный проезд, Назаровская, Фестивальная, Туристическая, Затонская, Терешковой, Калинина, Цимлянская, Высотная, Телевизорная, Ленинградская, Пирогова и другие.

Обратите внимание, что всего в Красноярске около 1050 улиц. То есть каждая 8-я улица – проблемная.

Прокуратура выдала предписание городской администрации: устранить. Сроки – оперативно. Но как на самом деле это будет оперативно, в самой администрации пока не ответили.

При тусклом свете человек за рулем просто не успевает разглядеть, что происходит снаружи, и сориентироватьсяФото: Мария ЛЕНЦ

Самый центр

Кстати, по проспекту Мира. Помните, три месяца назад, в августе, специалисты ГИБДД проводили замеры и обнаружили, что освещенность проезжей части не соответствует нормам?

- Норма освещенности проезжей части на проспекте Мира должна составлять от 10 до 20 люкс, - сообщили в ГИБДД города. - В результате обследования установлено, что под новым фонарем прибор показал от 11,8 до 12,3 люкс. Однако всего в 5 метрах от него - уже 5,5 люкса. Кроме того, при обследовании проезжей части на пересечении проспекта Мира и улицы Горького прибор определил уровень освещенности всего в 7,8 люкса. При этом инспекторы отмечают, что на показания прибора влияют такие факторы, как отблеск фар автомобилей, работающих светофоров, а также подсветка зданий.

Проспект МираФото: Мария ЛЕНЦ

Звоним в администрацию города, в департамент городского хозяйства. Там уверяют: все в норме. Замечание от ГИБДД они, конечно же, изучили. Но лампы на более мощные менять не стали. Потому что как только освещение заработало в полную силу, нарушения исчезли. По словам пресс-секретаря департамента горхозяйства Светланы Трушковой, через неделю после той самой проверки собралась полноценная комиссия из чиновников и специалистов, пригласили лицензированную лабораторию, провели замеры – и все приборы показали полное соответствие нормам и ГОСТам. После чего все члены комиссии подписали соответствующий акт.

Однако представитель автомобильного сообщества Егор Фролов с этим не согласен. Он считает, что на проспекте фонарям просто добавили напряжения для яркости, отчего они в скором времени будут просто-напросто перегорать.