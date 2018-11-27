Разговор за чашкой чая

На прошедшем Агропромышленном форуме команда радийщиков «Комсомольской правды» работала с утра до позднего вечера. Множество гостей, интересных интервью, деловых знакомств.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Программа форума была разнообразной и в ней нашли для себя интересное все категории красноярцев и гостей города. Кто-то приобретал продукты местных производителей, которые трудно найти в супермаркетах краевого центра.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто-то устанавливал контакты с компаниями, предоставляющими сельскохозяйственную технику, кто-то участвовал в работе «круглых столов», направленных на решение важных насущных проблем фермеров и сельхозтоваропроизводителей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Наши журналисты обсудили с участниками форума самые актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса, а чтобы беседа была не только полезной, но и приятной, с каждым гостем корреспонденты выпивали по чашечке горячего ароматного напитка от нашего партнера – чая ТМ Акбар.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Партнер Чай ТМ «Акбар»: