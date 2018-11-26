За пьяное вождение тренера «Енисея» Аленичева будет судить Черданцев

Напомним, информация о том, что тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева сотрудники ГИБДД поймали пьяным за рулем, появилась 19 ноября. Впрочем, вопрос о состоянии Аленичева остался открытым: он отказался от медицинского освидетельствования, что не освобождает от ответственности.

Окончательное решение о лишении водительских прав главного тренера ФК «Енисей» примет суд, который назначен на 26 декабря и пройдет .

По иронии судьбы судьей на процессе будет однофамилец известного спортивного комментатора — Алексей Валерьевич Черданцев, об этом сообщается на сайте мировых судей Красноярска.

Напомним, задержание Дмитрия Аленичева сотрудниками ГИБДД стало поводом для громких заявлений и неожиданных решений.

Главный герой истории заявил, что пил только безалкогольное пиво и был абсолютно трезв. Друзья главного героя напомнили, что экс-игрок «Спартака» никогда не употреблял спиртного и тем более, не мог сесть за руль подшофе. Дорожные инспекторы настаивают, что признаки алкогольного опьянения все же были. Болельщики попеняли на неудачи команды, но тут внезапно 24 ноября красноярский «Енисей» выиграл у «Динамо» со счетом 2:1. А местные производители тут же повернули скандал в коммерческое русло и придумали новую марку пива «Аленичев безалкогольное»

Осталось дождаться решения суда. Если вина Дмитрия Аленичева будет доказана, ему грозит 30-тысячный штраф и лишение прав.

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Тренера красноярского футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичевазадержали пьяным за рулем. Это случилось в выходной, в субботу 17 ноября. Вечером тренер заехал в один из популярных баров в микрорайоне Взлетка, чтобы провести там время в «приятной дружеской атмосфере». И, видимо, перебрал. (Подробности)