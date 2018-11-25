Красноярцев приглашают опробовать лед на самом большом катке в городе

В Красноярске заработал самый большой каток в городе. Располагается он на острове Татышев, его площадь 17 тысяч квадратных метров. В дирекции развлекательного парка уверяют, что покрытие в этом году сверхплотное: лед выдержит до +5 градусов.

- Применение синтетического стирального порошка улучшает качество льда и его катучесть, - рассказал журналистам Иван Брамман, директор Центра реализации социальных проектов. - Наша задача - уплотнить лед, нарастить ледяную подушку, чтобы при оттепели могли дождаться гостей универсиады.

Официальное открытие катка «Татышев ICE» состоялось накануне, 24 ноября. Для гостей организаторы подготовили настоящую праздничную программу. Красноярцы катались под самые горячие музыкальные хиты. Любой мог принять участие в лотерее и получить приятный подарок. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, тем, кто пришел в костюмах героев кинофильмов и мультфильмов, можно было показаться совершенно бесплатно. Устали и нужно перевести дух? Пожалуйста! К услугам специальная площадка, где можно присесть и согреться чаем.

Каток работает ежедневно с 11:00 до 23:00 (выдача коньков до 22:00). Для тех, кто только-только встал на коньки четыре раза в неделю работают инструкторы.

Работает праздничная фотозона Фото: vk.com/ostrovtatyshev

КСТАТИ

В павильон проката (это напротив заточки коньков) открылась новогодняя фотозона, где можно сделать красивые фотографии. А там и Дед Мороз, необычная елка и красочные новогодние украшения.

КОНКРЕТНО

Стоимость проката коньков и посещения катка:

Входной билет – 80 рублей (для детей до 7 лет выход на лед бесплатный).

Прокат одной пары коньков – 110 рублей в час (если захотите провести на катке больше времени, то придется продлить аренду коньков).

Услуга заточки – 120 рублей.

Услуга камеры хранения – 20 рублей.