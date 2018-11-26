Спокойно отдыхал: нового главу Хакасии обвинили в бездействии во время «адского шторма»

Ледяной дождь, мокрый снег и порывы ветра до 35 метров в секунду – в ночь с субботы на воскресенье Хакасию накрыл антициклон. «Адский просто шторм, ветер был», люди вообще не припомнят такого на юге Сибири. Пострадали Абакан, Абаза, Алтайский, Бейский, Таштыпский, Ширинский и Усть-Абаканский районы.

В цифрах: без электричества остались 4 885 частных жилых домов, 20 больниц, садиков.

При этом...

Шторм в Хакасии сопровождался вспышками света: это рвались провода на линиях электропередачФото: соцсети

«С последствиями урагана в Хакасии боролись только сотрудники «МРСК Сибири», - написал хакасский журналист, директор Агентства Информационных сообщений Александр Бортников. – «Власти региона в процессе участия не принимали - у них был воскресный отдых.

Энергетики в сложнейших условиях трудились с двух часов ночи воскресенья, и только в понедельник утром часть сотрудников «Хакасэнерго» смогла уйти на отдых, при этом большинство их коллег и сейчас продолжают работы по восстановлению оборванных ЛЭП. В «Сером доме» во время разгула стихии никто не работал. Губернатор и остальные чиновники спокойно отдыхали. Даже в региональном Министерстве строительства и ЖКХ, которое раньше всегда подключалось к устранению последствий экстренных ситуаций, в воскресенье была тишина.

И только в понедельник, 26 ноября, хорошо отдохнувший за выходные губернатор Коновалов принял в своем кабинете и.о. руководителя регионального Управления ГО и ЧС Николая Старкова, от которого узнал, что в республике бушевал шторм».

Вспышки на улицах Абакана во время бури.

Понятно, что в правительстве республики сейчас ситуация не тривиальная: главой Хакасии всего 11 дней назад стал 30-летний коммунист Валентин Коновалов.

Опыта по работе в случае подобных ЧП у него и новой команды нет. Впрочем, нет пока и самой команды, - после инаугурации Коновалова тут же уволились почти два десятка членов правительства, в их числе несколько «первых лиц», - зампредседателя правительства Хакасии Владимир Крафт, заведовавшая социальным блоком замглавы правительства Ирина Смолина, министр строительства и ЖКХ Хакасии Валерий Келин.

Однако, как говорят и сами энергетики, критической ситуации все-таки не было, «подвиги» совершали все вместе. Потому что, если не в кабинетах правительства, то на местах система отработана.

Представители МРСК Сибири – «Хакасэнерго» прокомметировали «КП»:

- На ликвидации ЧС активно работали муниципалитеты: подключали, где есть в наличии, дизельные генераторы, делились техникой.

А в региональном управлении ГО и ЧС добавляют, что о надвигающейся буре жителей региона заранее предупредили.

Порывы ветра раскачивают газель.

– Штормовое предупреждение было оперативно передано, доведено до людей через СМИ заранее, еще 23 ноября, - говорит и.о. руководителя Управления ГО и ЧС Николаем Старковым. - Единая система предупреждения и ликвидации ЧС Хакасии была переведена в режим «Повышенной готовности».

(Что касается заявлений жуналиста Бортникова, на местах его коллеги говорят: он был лоялен предыдущему правительству (Виктору Зимину), и в данный момент активно критикует новые власти).

- В самый разгар шторма наши сотрудники не могли выйти на ликвидацию – при таком ветре это опасно для жизни, - рассказала Ирина Жукова, пресс-секретать МРСК Сибири – «Хакасэнерго». – Как только он стих, это случилось к 18.00 воскресенья, работы начались повсеместно. До сих пор работает 27 бригад (115 человек) и, скорее всего, они будут выходить в ночь. Пострадали в основном линии 0,4 киловольт, - те, что ведут непосредственно к жилым домам. Чаще всего это именно обрывы линий, связанные с ветровой нагрузкой, обледенения проводов нет, хотя ледяной дождь действительно прошел.

На ликвидацию последствий ледяного дождя и шторма вышли 37 бригад, 115 человек и 55 единиц техники. Фото: Хакасэнерго

КОММЕНТАРИЙ

Тайир Ачитаев, представитель пресс-службы Хакасского отделения КПРФ:

- Для понимания: Валентин Коновалов сейчас работает по 24 часа в сутки, включая выходные. В день из «поесть» он успевает только ужинать. Все. Поэтому эти заявки можно оценить, как поклеп и клевиту от тех, кто поддерживал предыдущего губернатора. Ситуация осложняется еще и тем, что хозяйство от предыдущих властей досталось не в самом лучшем состоянии. Сети изношены, зимой в самый неподходящий момент, все эти недоработки вскрываются. Отдыхать в такой момент – непозволительная роскошь, поэтому Коновалов в субботу и воскресенье не только ЧС занимался: в республике идет подбор кадров на ведущие должности в правительстве. В том числе и на должность министра по строительству и ЖКХ, который возьмет на себя ответственность за этот непростой фронт работ.

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