Нужны друг другу: в Красноярске модели устроили фотосессию с бездомными животными, чтобы найти им хозяев

Доброта и «мимимишность» этих снимков просто зашкаливает. По фото и не скажешь, что Зайка, Лапуся, Кириешка и Денди - хвостатые беспризорники, которые еще совсем недавно скитались по улицам Красноярска в поисках своего человека.

Заюшка ищет новый дом Фото: благотворительный проект Нужны друг другу

Для них проект Фонда общественного развития и модельного агентства Sisters «Нужны друг другу» стал счастливым билетиком в новую жизнь, где тепло, есть крыша над головой и всегда ждет миска с кормом.

Гордая и независимая Лапуся Фото: благотворительный проект Нужны друг другу

Посмотрите, какие они красивые, - юные модели, и эти бездомные малыши.

Денди - очень умный и интеллигентный пес Фото: благотворительный проект Нужны друг другу

- Целью нашей совместной фотосессии с моделями было показать, что и бездомные животные очень красивы. Красота к красоте, понимаете. Они также достойны любви, им также нужна забота. Независимо от того, породистые они или нет, в них тоже заключена красота, и мы хотели, чтобы люди ее увидели, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель проекта «Нужны друг другу» Юлия Гудкова. - Фотосессия вышла громкой и успешной, и сейчас мы вдохновлены ей, поэтому обязательно продолжим этот проект и дальше. В съемке участвовало 21 животное.

Эля похожа на волчонка желтыми глазами, и она сделает тебя главным героем своей истории Фото: благотворительный проект Нужны друг другу

13 малышей, кстати, уже нашли новый дом. Помимо фотосессий фонд занимается и предметной помощью приютам.

Это Заяц, он не только милый и добрый, но и надежный друг Фото: благотворительный проект Нужны друг другу

Во многих магазинах Красноярска установлена «Корзина добра», в которую можно положить корм или лекарства для бездомных кошек и собак.

Потом эти посылки сотрудники фонда всегда передают получателям.

- Специально деньги мы не собираем для приютов, помогаем товарами, проводим обучающие семинары для студентов, школьников и вообще для всех желающих с целью воспитать у людей правильное отношение к домашнему питомцу, - говорит Гудкова. - Возможно, когда понимание отвественности за четвероногого друга придет, на улицах городов станет меньше бездомны кошек и собак.

Фото: благотворительный проект Нужны друг другу

Фото: благотворительный проект Нужны друг другу

КОНКРЕТНО

Моделями стали 21 животное, 13 из которых сейчас уже дома, 30 человек работали над тем, чтобы все получилось, 4 зоозащитные организации поддержали проект, более 110 000 человек увидели посты о проекте в соцсетях.