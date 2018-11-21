2018-11-21T10:16:45+03:00
Происшествия

ФСБ: в Красноярске осудили двух вербовщиков экстремистской организации

Выходцы из Средней Азии сознательно вовлекали людей в запрещенное в России объединение Нурджулар
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Экстремистов задерживали вместе с военными контрразведчикамиЭкстремистов задерживали вместе с военными контрразведчикамиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске суд вынес приговор двум выходцам из Средней Азии. По данным ФСБ по Красноярскому краю, мужчины являются сторонниками запрещенной в России организации Нурджулар. Они не только знали о том, что состоят в экстремистском объединении, но и сознательно вербовали новых членов в организацию. Операцию по задержанию ФСБ проводила совместно с военными контрразведчиками.

- Было установлено, что данные лица вступили в ряды «Нурджулар» и на протяжении полутора лет, достоверно зная о том, что указанная организация решением Верховного суда РФ признана экстремистской и официально запрещена на территории нашего государства, участвовали в собраниях ее членов, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресслужбе регионального главка ФСБ. - Находясь под влиянием лидеров указанной группировки, они предпринимали попытки привлечения иных граждан в ячейку посредством предоставления литературы экстремистского толка и чтения ее на религиозных собраниях.

В отношении экстремистов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации). Максимальная санкция статьи предполагает наказание до 6 лет лишения свободы. Однако суд приговорил одного из экстремистов к штрафу в 120 тысяч рублей, другого - к 2 годам условного срока.

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