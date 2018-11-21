На трассе под Красноярском инспекторы ДПС спасли пассажира машины с сердечным приступом
Белую «Мазду», остановившуюся на обочине трассы Р-255 «Сибирь», госавтоинспекторы Павел Корзунов и Евгений Матюшкин заметили издалека. В тот день экипаж находился на патрулировании и проверял участок дороги на 595-м километре. Полицейские решили остановиться, чтобы узнать, в чем дело, потому что, еще подъезжая, увидели, что рядом с иномаркой лежит мужчина. А к нему спешит женщина в пуховике. Оказалось, остановились не зря.
Полицейские спасли водителя с сердечным приступом.Видео: МВД по Красноярскому краю
- Женщина (это жена пострадавшего) рассказала, мужу стало плохо во время поездки, он попросил остановить машину, чтобы глотнуть свежего воздуха, - говорят в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, - после остановки он вышел из машины и потерял сознания.
На морозе 33-летнему молодому человеку становилось все хуже и хуже. Тогда инспекторы ДПС вызвали «скорую», перенесли пострадавшего в свою машину и рванули навстречу медикам. На полпути передали мужчину им. Возможно, это спасло ему жизнь. Как рассказали в полиции, сейчас он уже пришел в себя и проходит лечение в стационаре. Угрозы для его жизни нет.