На трассе под Красноярском инспекторы ДПС спасли пассажира машины с сердечным приступом

Белую «Мазду», остановившуюся на обочине трассы Р-255 «Сибирь», госавтоинспекторы Павел Корзунов и Евгений Матюшкин заметили издалека. В тот день экипаж находился на патрулировании и проверял участок дороги на 595-м километре. Полицейские решили остановиться, чтобы узнать, в чем дело, потому что, еще подъезжая, увидели, что рядом с иномаркой лежит мужчина. А к нему спешит женщина в пуховике. Оказалось, остановились не зря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/678729" frameborder="0"></iframe> Полицейские спасли водителя с сердечным приступом.Видео: МВД по Красноярскому краю

- Женщина (это жена пострадавшего) рассказала, мужу стало плохо во время поездки, он попросил остановить машину, чтобы глотнуть свежего воздуха, - говорят в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, - после остановки он вышел из машины и потерял сознания.

На морозе 33-летнему молодому человеку становилось все хуже и хуже. Тогда инспекторы ДПС вызвали «скорую», перенесли пострадавшего в свою машину и рванули навстречу медикам. На полпути передали мужчину им. Возможно, это спасло ему жизнь. Как рассказали в полиции, сейчас он уже пришел в себя и проходит лечение в стационаре. Угрозы для его жизни нет.