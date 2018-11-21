Красноярским должникам за коммуналку отключают свет и воду

«Красноярскэнергосбыт» сообщил об ограничении или отключении электроэнергии 6327 абонентам-должникам. Общая сумма задолженности составляет колоссальную сумму - почти 29 миллионов рублей. Из них 11,5 миллиона приходится на долю жителей краевого центра.

А специалисты управления по работе с дебиторской задолженностью крупнейшей управляющей компании краевого центра - УК «ЖСК» - начали рассылать 15 000 должникам копии заявлений об обращении в суд за уклонение от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Прощай, свет

- Согласно законодательству дебитором считается потребитель, который имеет задолженность по оплате электрической энергии, превышающую двукратный норматив потребления, - рассказывает исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Что такое норматив: это некий средний объем электроэнергии, который могут потреблять жильцы дома/квартиры. Сумма эта нефиксированная, норматив рассчитывается индивидуально для каждой квартиры.

Он зависит от многих параметров: от количества комнат в квартире, количества зарегистрированных жильцов, наличия стационарной электроплиты, электроотопительных и электронагревательных установок для снабжения горячей водой. Норматив может быть выше или ниже реального потребления. Например, в коттедже норматив может быть 1000 рублей, а реальное потребление составляет 5000 рублей. И наоборот.

К слову, если вас нет в квартире месяц, два или больше и вы решили не передавать показания счетчика, вы также можете попасть в список должников, потому что расчеты вам будут проводить как раз по тем самым нормативам. Поэтому позаботьтесь об этом заранее. Самое простое – передавайте показания на 1-2 киловатта. Это копейки, но в энергокомпании их учтут.

Что делать, если вы все-таки попали в список должников? У вас есть 30 дней на погашение долга. Если вы этого не сделали, то через 20 дней придет уведомление с просьбой погасить долг, а еще через 10 дней электроэнергию отключат.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы восстановить электроснабжение, должнику придется погасить долг и сообщить об этом в компанию. Обратите внимание, что некоторые поставщики электроэнергии делают подключение бесплатно, а некоторые выставляют счет.

Напоминание, предупреждение, суд

У каждой управляющей компании или ТСЖ своя черта, перейдя которую, владелец жилья попадает в черный список. Для примера, УК «Жилищные системы Красноярска» (бывший «ЖилФонд». - Прим.ред.) считает должниками тех, кто два месяца не платит за квартиру и накопил долг более 5 тысяч рублей.

- Зачастую, когда специалисты прекращают систематические обзвоны и письменные уведомления, должники начинают думать, что от них, попросту говоря, отстали, и даже не думают о погашении долгов за ЖКУ. Это ошибочное мнение. Ни один долг не будет забыт. По каждой задолженности, которая не оплачена добровольно, мы обращаемся в суд для принудительного взыскания, – отметил начальник управления по работе с дебиторской задолженностью Дмитрий Новиков.

Работа с должниками идет в следующем порядке.

1-й этап – напоминание. Должникам по телефону либо письмом сообщают, что необходимо погасить задолженность в течение двух недель.

2-й этап – предупреждение. Вручается досудебная претензия о том, что долг никуда не исчезает, его нужно погасить. В противном случае УК подаст исковое заявление в суд.

3-й этап – собственно суд.

4-й этап – взыскание долга. Решение суда передается судебным приставам. И они уже в принудительном порядке начинают взыскивать долги с несознательных владельцев квартир.

У приставов в запасе целый арсенал, как можно воздействовать на должников. Арест банковского счета – это самое простое. Если нет счета в банке – могут запретить выезд за границу. А еще могут арестовать машину. Делается это не просто, а очень просто: приставы приехали с постановлением и автоэвакуатором, погрузили на него машину и увезли на штрафстоянку. Говорят, мера очень действенная. Бывает, что машину еще не успели погрузить, а владелец уже тут как тут, готов рассчитаться.

Самая крайняя мера, на которую идет управляющая компания, – отключение водоснабжения в квартирах самых злостных неплательщиков. Приходят судебный пристав с судебным постановлением, представитель УК и слесарь. В помещении квартиры мастер перерезает трубу горячего водоснабжения. Лишить должника холодного водоснабжения и отопления по закону нельзя. Но и без горячей воды жизнь становится не в радость.

НА ЗАМЕТКУ

Что нужно сделать, чтобы вернули горячую воду в квартиру? Как и в случае с электроэнергией, главное условие – погасить долг. Нужно сообщить об этом в УК – принести квитанцию об оплате. Если не принесете квитанцию, в компании ваш платеж увидят только в конце отчетного периода. И еще вам придется дополнительно оплатить услуги мастера, который подключит квартиру к водопроводу.

Есть ли свет в конце тоннеля

Жизненные ситуации бывают разными, поэтому у должника всегда есть шанс договориться, рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Красноярскэнергосбыта». Самое главное – не нужно скрываться. Лучше сразу сесть за стол мирных переговоров. Прийти в компанию, которая поставляет вам электроэнергию, либо в управляющую компанию или ТСЖ и попросить о реструктуризации долга. Вам составят график, согласно которому вы и будете погашать свои долги.

Однако нужно учитывать, что даже если долг вам реструктуризировали, вы обязаны платить текущие платежи. Иначе все ваши договоренности потеряют силу.

ВАЖНО!

Есть более десятка категорий граждан, которым полагается социальная поддержка при оплате услуг ЖКХ. Это, по категориям:

- ветераны, инвалиды войны и труда;

- многодетные семьи;

- бывшие несовершеннолетние узники Фашизма;

- жители блокадного Ленинграда;

- труженики тыла;

- реабилитированные лица;

- ликвидаторы аварий на ЧАЭС и других катастроф;

- члены семей погибших (умерших) военнослужащих;

- собственники жилых помещений старше 70-ти (80-ти) лет.

Чтобы получить соцподдержку, нужно обратиться в отделы социальной защиты по месту жительства и предоставить пакет документов, удостоверяющий право на льготу.