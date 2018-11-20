«Простите, пожалуйста!»: жители Якутии обокрали больницу и магазин и оставили записку с просьбой их простить

Когда сотрудники Харыялахской (Харыялах – поселок в Якутии) больницы пришли утром на работу, перед ними предстала жуткая картина: в кабинетах все было перевернуто, открыты шкафы, раскиданы вещи.

Но самое главное, из больницы пропали, измерители артериального давления и пульса, системный блок компьютера, деньги, которые сотрудники хранили в своих личных столах и шкафчиках.

А на одном из столов фельдшеры обнаружили записку от «вежливых» грабителей с текстом: «Простите, пожалуйста!».

В таком же шоке в то утро прибывали и продавцы сельского магазина. Туда тоже наведались грабители – утащили продукты, деньги и видеорегистратор. Только здесь уже записку мужчины не оставили: то ли торопились, то ли запас вежливости еще в больнице исчерпался.

Но прощать их, естественно, никто не стал. Специалисты оценили сумму ущерба (310 000 рублей) и написали заявления в полицию. Подозреваемых задержали быстро, на днях состоялся суд.

- Одному из подсудимых, который имеет непогашенную судимость, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, двум другим подсудимым назначены наказания в виде условного лишения свободы сроком на 3 года, с испытательным сроком на 2 года каждому, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Якутии.