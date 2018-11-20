2018-11-20T15:15:53+03:00
Спорт

Новый сезон красноярского хоккейного «Енисея»: когда и с кем наша команда проведет следующую игру

С надеждой на победу в столице
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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«Енисей» играл с иркутянами на домашнем поле – дома и лед помогает. Фото: пресс-служба ХК «Енисей»«Енисей» играл с иркутянами на домашнем поле – дома и лед помогает. Фото: пресс-служба ХК «Енисей»
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Новый сезон игр Суперлиги Чемпионата России красноярский хоккейный «Енисей» начал неоднозначно. За прошедшие пять матчей у нашей команды были и триумфальные победы, и сокрушительные, до горечи обидные поражения.

Серия удачных игр наших хоккеистов началась с победы над сыктывкарским «Строителем». Когда закончился этот матч, на табло светился страшный для соперников «Енисея» счет: 11:1 (в пользу красноярцев). Что называется, спасибо, что не всухую.

Затем была игра с принципиальным соперником «Байкалом-Энергией», которая закончилась также победой «Енисея» (счет 8:3).

Прервалась удачная полоса красноярской команды на выезде, в Хабаровске, на матче с еще одним нашим принципиальным противником - «СКА-Нефтяником».

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ХК «Енисей», в этот день в Хабаровске у хоккейных болельщиков был настоящий праздник. Посмотреть на игру двух команд, которые несколько лет делят лидерство в чемпионате страны пришли более 6 000 спортивных фанатов.

И праздник у болельщиков из Хабаровска продолжился: их команда на своем домашнем поле обыграла своего давнего соперника – матч закончился со счетом 8:4 (не в пользу гостей).

- В этой игре все определяли маленькие нюансики, в которых мы сегодня уступили. Это завершение атак голевых моментов, точность передач, выбор партнеров. При игре в равных составах мы создавали преимущества, но у нас было много удалений, вследствие чего было тяжело обороняться, - прокомментировал главный тренер ХК «Енисей» Иван Максимов.

Пока «Енисей» находится на восьмом месте турнирной таблицы, а впереди у нашей команды снова игра на выезде – красноярские хоккеисты встретятся с нынешним лидером чемпионата, столичным «Динамо» 22 ноября в Москве. Надеемся, что серия неудач «Енисея» закончилась игрой в Хабаровске. Желаем нашим ребятам вернуться из столицы с победой!

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