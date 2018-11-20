Дело тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева направлено в суд

Дело тренера красноярского футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева передано в суд. Согласно регламенту, его рассмотрят в течение месяца. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого ГИБДД.

Задержание Аленичева.

Напомним, что наставника «красно-синих» задержали в субботу вечером, 17 ноября, в состоянии алкогольного опьянения за рулем служебного Hyundai на улице Крайней. Аленичев отказался сделать алкотест. Дорожные полицейские составили соответствующий административный протокол: пройти медицинское освидетельствование отказался. Все, что произошло, полицейские записали на видео. И вот сегодня, 20 ноября, видео вместе с остальными материалами ушло в суд.

«Комсомолке» удалось найти бар, в котором находился Аленичев до инцидента. Там рассказали, что он повздорил с одним из посетителей, после чего и сел за руль подшофе. Однако сам тренер с этим категорически не согласен. По его словам, никакого спиртного не было, он пил безалкогольное пиво, а в баре был с женой. Домой они доехали благополучно, а там, когда он парковался, его иномарку задела другая машина. Тут-то и появились сотрудники ГИБДД.

А вот как прокомментировал случившееся «Комсомолке» Александр Маньяков, официальный представитель Дмитрия Аленичева:

- Вся эта шумиха ни в какие ворота не лезет. Мы знаем Дмитрия Анатольевича как спокойного, сдержанного, интеллигентного человека. О каком бытовом конфликте вообще может идти речь? Если только Аленичева не вывели из себя, задев что-то святое семью, жену. Был пьян за рулем? Аленичев обеспеченный человек. Неужели он не может потратить 200 рублей на такси, если позволил себе бокал пива? Все это попахивает недоразумением или провокацией. Если провокация, то будем разбираться в этой истории.

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Задержанный нарядом ДПС Дмитрий Аленичев выехал из бара на служебной машине, принадлежащей клубу «Енисей»

Тренера красноярского футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева задержали пьяным за рулем. Это случилось в выходной, в субботу 17 ноября. Вечером тренер заехал в один из популярных баров в микрорайоне Взлетка, чтобы провести там время в «приятной дружеской атмосфере». (Подробности)

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