На какие цели красноярские садоводы могут получить гранты?

На вопросы корреспондента «КП» сегодня отвечает начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства краевого министерства сельского хозяйства и торговли Светлана Власова.

- Наши слушатели из Березовского района рассказали, что в СНТ «Подснежник-Шумково» сейчас строят водозаборную скважину, чтобы снабдить всех садоводов товарищества водой для полива. Расскажите, а на какие цели вообще можно получить бюджетные средства? Когда необходимо подать заявку?

- В рамках одного из направлений господдержки краевые садоводы и огородники могут получить до 2 миллионов рублей на развитие территории своего некоммерческого товарищества. Это может быть строительство, реконструкция или ремонт дорог, объектов электро- и водоснабжения. По второму направлению можно получить из краевого бюджета поддержку в размере до 100 тысяч рублей. Эти деньги обычно расходуют на оборудование, строительные материалы и изделия, необходимые для ремонта дорог, а также объектов водоснабжения и электросетевого своего хозяйства.

В этом году мы подвели итоги конкурсных мероприятий на получение грантов для СНТ, ДНТ и ОНТ. Объединение садоводов «Подснежник-Шумково» прошло отбор по обоим направлениям господдержки. На средства в размере почти 2 млн рублей построена водозаборная скважина. На сегодняшний день все работы уже завершены. Радует, что сезон следующего года 516 семей начнут, имея необходимые условия водообеспечения.

На средства гранта в размере 100 тысяч рублей руководство товарищества приобрело стальные трубы для замены старого водопровода на одной из центральных улиц общества.

Одним из условий предоставления денег является отчет об их использовании. До 25 декабря все руководители, получившие финансирование, должны предоставить отчеты о проделанной работе и документально подтвердить целевое использование бюджетных средств.

Работа по поддержке садоводов и огородников будет продолжена Правительством края и в 2019 году Это значит, что любое товарищество сможет поучаствовать в конкурсе на получение гранта до 100 тысяч рублей и/или до двух миллионов рублей. Для этого в министерство сельского хозяйства и торговли края необходимо подать заявку. С информацией о правилах участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте ведомства krasagro.ru в разделе «Садоводство». Или получить консультацию по телефону - 8(391) 249-35-41, 211-12-72, 211-19-25.

Добавлю, в 2019 году министерством будет организовано обучение и консультирование председателей некоммерческих объединений, которые впервые претендуют на получение грантовой поддержки.