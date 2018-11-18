В Красноярске морозные выходные сменит оттепель

Выходные в этот раз в Красноярске выдались холодными. Сейчас термометры показывают около -23 градусов.

«Лучше сидите дома, на улице очень холодно», - советует красноярка Мария в соцсетях.

Но это похолодание ненадолго. С завтрашнего дня в краевом центре начнет теплеть. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в Красноярском Гидрометцентре.

В понедельник, 19 ноября, днем ожидается до -8 градусов. Облачно и будет идти снег. Ночью снегопад продолжится, столбики термометров опустятся до –11 градусов. Во вторник, 20 ноября, в светлое время суток потеплеет до -5 градусов. Будет снежно. В среду, 21 ноября, снегопад прекратится, из-за облаков покажется солнышко. До -4 градусов в светлое время суток, до -10 градусов ночью. Подобная погода сохранится и в четверг. Всю неделю будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду. К пятнице, 23 ноября, его сменит более сильный южный ветер (до 5 метров в секунду). В этот день ожидается мокрый снег с дождем и ноль градусов днем. Вечером усилится снегопад и похолодает до -8 градусов. На дорогах будет скользко. Не превышайте скорость и, если вы этого еще не сделали, смените летнюю резину на зимнюю. И одевайтесь по погоде!

А В ЭТО ВРЕМЯ

По данным специалистов Среднесибирского УГМС, 18 ноября, ночью на юге Таймырского района ожидается очень сильный юго-восточный ветер (порывы до 25 м/с) и метель. В Туруханском районе порывы западного ветра местами будут достигать 15-17 м/с и метели. В горах южных районов и центральных районах Красноярского ночью местами ожидается температура воздуха до -35 градусов. На дорогах гололедица.