Фестиваль «Волшебный лед Сибири-2019» перенесли на конец февраля 2019 года

Если помните, в прошлый раз фестиваль прошел в немного необычном формате. Соревнование молодежных команд перенесли с января на конец февраля 2019 года. Организаторы хотели проверить, как поведут себя ледовые скульптуры в конце зимы. Результат порадовал: выглядели превосходно.

Так что в этот раз открытый международный фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири» пройдет в период с 23 февраля по 28 марта будущего года. Место проведения мероприятия – парк Универсиады, расположенный на острове Татышев.

Организаторы предполагают, что участников в этом году прибавится, поэтому готовятся принимать поток заявок. Наверняка в Красноярск приедут лучшие команды скульпторов из России, Китая, Японии, Беларуси, Латвии и других стран.

- Мы ожидаем, что место локации фестиваля посетит более 25 тысяч зрителей из числа красноярцев и гостей города. По доброй традиции конкурс «Волшебный лед Сибири» пройдет при поддержке Благотворительного фонда имени Хазрета Совмена, - сообщили в дирекции Универсиады.