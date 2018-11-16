Дикси, Юки, Урсула: в красноярском зоопарке «Роев ручей» новой белой медведице по конкурсу выбрали имя

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» выбрали имя новому белому медвежонку, которого месяц назад доставили с Крайнего севера. Малыша нашли полярники на улицах поселка Диксон, он почти умирал от голода. Видимо, мать погибла, а медвежонок в таком возрасте еще не может сам о себе позаботиться. Его приютили, связались с красноярским зоопарком. И у юного северного хищника появились шансы на жизнь.

Несколько недель сотрудники зоопарка не могли вычислить пол медвежонка. А когда стало известно, что это барышня, объявили конкурс на лучшее имя.

И вот стало известно: медведицу назвали Урсулой.

- Выбор был действительно сложным. Мы получили огромный отклик, было предложено несколько сотен имен. Среди них Дикси (в честь Диксона, откуда медвежонок родом), Хоси (божественная), Айми (любимая), Юки (пушистый снег), Селена (белая, красивая), Алайя (счастье, удача). Среди участников мы выбрали несколько самых ярких и необычных предложений, которые мы хотели бы отметить приятными подарками, - сообщили в администрации «Роева ручья».

Урсулу привезли в Красноярск месяц назад. Фото пресс-службы заповедника

Однако одна из призеров Татьяна Дулындина, которая предложила назвать медвежонка Дикси, от приза отказалась.

«Огромное спасибо за внимание и приятный подарок от Парка – сертификат на посещение! Я не являюсь жительницей Красноярска, проживаю в Омске (но интересуюсь белыми медведями). В связи с чем не могу посещать ваш зоопарк. Поэтому, если это возможно, прошу вас: передайте сертификат другому человеку из Красноярска. Очень хорошо было бы, если это был ученик из школы, школы-интерната или детского дома. Ведь детям нужно прививать любовь к животным, это воспитывает в человеке – доброту. А я при возможности обязательно посещу ваш Парк» - написала ответное слово Татьяна.

Кстати, иметь в своем зоопарке белого медведя с «чистыми» генами, то есть взятых из дикой природы, может себе позволить не каждый зоопарк не только в России, но и в мире. Добывать краснокнижных животных специально для зоопарков запрещено. Но «Роеву ручью» в этом плане повезло. Все наши белые медведи Аврора, Феликс, а теперь и Урсула, в природе оказались на грани гибели. Чтобы их забрать, сотрудники красноярского зоопарка запрашивали разрешение в Минприроды.

Добавим, что в комментариях красноярцы настойчиво интересуются, когда домой вернется из длительной командировки медведь Седов, подаренный «Роеву ручью» бывшим губернатором Александром Хлопониным. Погостил в чужих краях, пора и честь знать.