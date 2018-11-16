В Красноярском аэропорту экстренно посадили самолет из-за подозрения на инсульт у одного из пассажиров

В Красноярском аэропорту сегодня, 16 ноября, в 6.22 утра экстренно приземлился аэробус А330. Он следовал из Москвы во Владивосток, но на борту внезапно возникли проблемы: одному из пассажиров стало плохо. Бортпроводники попытались оказать ему первую помощь собственными силами, как положено по инструкции, но ситуация оказалась намного серьезнее. И командир воздушного судна принял решение совершить посадку в первом же аэропорту, способном принимать самолеты такого класса.

Пациента уже ждала бригада «Скорой помощи». С подозрением на инсульт его экстренно доставили в ближайшее медицинское учреждение – Емельяновскую районную больницу.

А аэробус после дозаправку через два часа поднялся в воздух и взял курс на Владивосток.

Минувшая неделя оказалась насыщенной на события, связанные с самолетами. Напомним, что 12 ноября в аэропорту Норильска из-за невыпустившихся закрылков в нештатной ситуации оказался «Боинг 737-800», на борту которого находились 184 человека, включая 7 членов экипажа. К счастью, перед самым приземлением закрылки вышли и воздушное судно благополучно приземлилось на взлетно-посадочной полосе.

13 ноября вылетевший из Красноярска в Москву пассажирский самолет вынужден был вернуться обратно из-за того, что сработал датчик открытия двери заднего багажного отделения. «Боинг» почти час кружил над окрестностями краевого центра, чтобы выработать топливо. Все завершилось благополучно.