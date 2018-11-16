Морозы заказывали: в выходные в Красноярске снова похолодает

Ну что, первые морозы в этом сезоне пережили? Давайте готовиться ко вторым. Синоптики обещают, что уже завтра, в ночь с пятницы на субботу 17 ноября, столбик термометра значительно опустится. На выходные в темное время суток будет до минус 23 градусов, днем – до минус 14.

Обратите внимание, что это усредненные прогнозы. Красноярск настолько широко раскинулся, что разница температур в разных районах города может доходить до 5 – 7 градусов. Например, неделю назад жители Солнечного отметили у себя на градусниках -29, а на правом берегу в районе цирка и ТЮЗа было -22 градуса, в Ветлужанке традиционно больше снежный покров, а в Черемушках он всегда запаздывает.

Добавим, что в выходные будет облачно, небольшой ветер. А вот с понедельника начнется небольшое потепление до -6 градусов и юго-западный ветер принесет с собой небольшие осадки.

Заглянем на север, что делается за Полярным кругом. А там – совершенно противоположная картина. В субботу и воскресенье будет относительно тепло, если можно применить это слово к Крайнему северу, около -17 градусов днем и -22 градусов ночью. А уже с понедельника там пойдет понижение температуры.

Заглянем на север, что делается за Полярным кругом. А там – совершенно противоположная картина. В субботу и воскресенье будет относительно тепло, если это слово можно применить к Крайнему северу, около -17 градусов днем и -22 градусов ночью. А уже с понедельника там пойдет понижение температуры.

В южных районах Красноярского края и на территории Хакасии будет теплее, чем в краевом центре: -10, -12 днем и -19 градусов ночью.