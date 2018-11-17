В Красноярске открываются первые лыжные базы и катки

В Красноярске начинается сезон зимних развлечений, и даже если у вас нет лыж и коньков, их можно взять напрокат и провести время на лыжне или катке весело и с пользой. Муниципальные и частные, крупные и камерные площадки для спорта ждут горожан практически круглосуточно! На этих выходные уже открываются первые, а до конца ноября будут готовы и все остальные

В Красноярске этой зимой будут работать около 20 лыжных баз. Большой популярностью у горожан пользуются базы, которые находятся в Октябрьском районе на лыжных стадионах «Динамо» и «Ветлужанка». Продолжается подготовка примыкающих к стадиону «Динамо» лыжных трасс Березовой рощи, однако снега еще недостаточно.

Также не хватает снега и на острове Татышев, еще одном любимом горожанами месте для лыжных прогулок.

В этом году красноярцы смогут взять в прокат 2 000 пар лыж, еще 1000 готовы для занятий школьников и студентов.

Всего к зимнему сезону в Красноярске готовится около 230 спортивных площадок (катков и площадок под зимний футбол). Планируется, что к концу ноября большинство из них будет залито.

На этих выходных уже будут работать ледовые площадки на острова Отдыха, на стадионах «Локомотив» и «Металлург». В ближайшее время также откроются катки на Татышеве и стадионе «Рассвет».

В прокате готовы около 3 500пар коньков.

И о ценах: они остались на уровне прошлогодних и начинаются с 60 -100 рублей. Подробности - в перечне лыжных баз и катков.

Перечень красноярских лыжных баз с прокатом

Лыжная база «Сибирского федерального университета «Политехник» (ул. Киренского,1а)

на 2 часа: 120 руб. - лыжи деревянные, 170 руб. лыжи пластиковые

т. 249-73-62

Суббота - воскресенье

10.00 – 17.00

Стадион «Динамо»

(ул. Ленинградская, 48)

Свободный доступ

Лыжная база учебно-спортивного центра «Сибиряк»

(ул. Ленинградская, 72)

120 рублей в час

т. 243-35-33

Вторник – воскресенье

09.00 – 18.00 часов

Лыжный стадион «Ветлужанка»

(ул. Елены Стасовой, 65)

100 рублей в час

89082129894 – прокат

понедельник – суббота

9.00-21.00, воскресенье 9.00-20.00

Лыжная база о. Татышев

100 руб. – пластиковые лыжи

т. 2041202

Ежедневно с 10.00 до 21.00

Лыжная трасса эко-парка «Гремячая грива»

пр. Свободный, 82, строение 1 павильон, 1, 2

Без проката, свободный доступ

Лыжная база Красноярской региональной организации общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо"

ул. Ленинградская, 48, стр.4

деревянные лыжи – 100 рублей;

полупластик – 150 руб;

пластик – 200 руб.

понедельник – пятница с 11:00 до 17:00

суббота, воскресенье, праздничные дни с 10:00 до 17:00 (возможны корректировки в режиме работы)

Лыжная база «У Михалыча»

ул. Ленинградская, 3г, бокс 39

150-200 рублей без учета времени

8908-207-07-31

Ежедневно, 8.00-18.00

Лыжная база «А-спорт»

ул. Ленинградская,11

150-250 рублей без учета времени

8963-254-81-70

вторник-пятница, 11.00-18.00 часов, суббота-воскресенье 10.00-19.00 часов

Перечень основных красноярских катков в зимний период 2017-2018 гг.

«Центральный парк»

ул. Карла Маркса, 151

80 рублей в час, дети до 7 лет - бесплатно

Вход 100 рублей

221-51-70

В будни 18:30 – 22:00, выходные 16:00 - 22:00

Четверг – выходной день

Стадион «Локомотив»

ул. Ленина, 90

120 рублей для всех

Вход 150 – взрослый, 100 – детский

211-10-69

Суббота-воскресенье с 18:00 до 21:30

Стадион «Юность»

о. Отдыха

100 рублей в час

Вход взрослые -100 рублей, дети до 14 лет - 50р, до 7 лет – бесплатно

т. 288-89-23

Ежедневно: Понедельник-пятница – с 16.00-22.00

Суббота-воскресенье - 12.00-22.00

Ледовый дворец «Рассвет» МАУДО «СДЮСШОР «Рассвет»

ул. Высотная, 2а

80 руб. в час (взрослые); 60 руб. (дети)

Вход взрослый - 120 рублей, дети - 60 рублей

т. 202-21-20

Суббота, воскресенье 16.45, 19.00

(следите за возможными изменениями на сайте СДЮСШОР «Рассвет» -http://rassvet-sportshkola.ru)

Стадион «Рассвет»

ул. Высотная, 2л, стр.1

100 руб. в час (взрослые), 80 руб. (дети)

Вход 30 руб. – дети, 50 руб. – взрослые

Дети до 7 лет (в сопровождении родителей) и пенсионеры – бесплатно

т. 290-04-10

Вторник – пятница 16.00 – 22.00

Суббота – воскресенье 12.00 – 22.00

Ледовая площадка мкрн. «Ветлужанка»

ул. Гусарова, 56 «СШОР по конькобежному спорту»

100 руб. в час (взрослые), 80 руб.(дети)

Вход 50 руб.

т. 212-76-70

Среда, пятница 19:00 до 22:00

Суббота – воскресенье 15.00 – 21.00

Ледовая площадка СШОР «Сибиряк»

Ул.Ленинградская,72

150 р. в час (взрослые), 90 руб. (дети)

Вход 55 руб.

243-35-33

Вторник - воскресенье 09:00-18:00

Стадион «Красный яр»

ул. Маерчака, 57а

Проката нет

Вход 74 руб. – взрослые, 37 руб. - дети до 14 лет.

т. 221-87-65

Вторник – пятница 17.00 – 21.00

Суббота, воскресенье и праздничные дни с 14.00 – 21.00

Стадион «Металлург»

ул. Новгородская, 5

Прокат 50-100 руб.

Вход 50-70 руб.

т. 222-82-40

Понедельник – пятница 16.00 – 22.00

Суббота – воскресенье 12.00 – 22.00

Татышев-ICE

о. Татышев

110 руб. в час

Вход взрослый - 80 руб., дети до 7 лет – бесплатно

т. 2573062

Понедельник – воскресенье 11.00 – 23.00, прокат - до 22:00

Ледовая площадка микрорайона «Копылова»

ул. Корнеева,50

120 руб. без учета времени

Вход 80 руб. – взрослые, 50 руб. – дети до 12 лет

Бесплатно – дети до 7 лет, пенсионеры

297-98-22

вторник-пятница 18.00-22.00, суббота-воскресенье 12.00-22.00

«Арена-Север»

ул. 9 мая, 74

200 руб. (взрослые) , 100 руб. (дети)

Вход 150 руб. – взрослые, 50 руб. – дети (рост до 130 см)

т. 223-51-50

График меняется, см. на сайте http://arenasever-krsk.ru/

Фанпарк «Бобровый лог»

ул. Сибирская, 92

60 руб. на 2 часа

Вход 120 руб. – взрослые, 80 руб. – дети до 14 лет

т. 256-86-86

Суббота и воскресенье 12.00-20.00

Хоккейная коробка и ледовая площадка спорткомплекса «Вавиловский»

пер. Вузовский, 16

100 рублей в час

Свободное посещение

т. 8923-336-29-36

Каток «Сады мечты»

Ул.Добровольческой бригады, 14и

прокат бесплатный

Вход 250 р. – взрослые, 150 р. – дети до 17 лет, бесплатно - дети до 3 лет

т. 259 24 49

ежедневно с 09:00 до 21:00

Ледовая площадка при СОШ №143 (ФОК «Борей»)

ул. Урванцева,26а

120 руб – взрослые, 100 руб. – школьники, 80 руб. – дошкольники

Вход свободный

т. 2143665

Ежедневно, 9:00-21:00

Парк им. Ю. Гагарина

пр. Свободный 34/3

Проката нет

Вход свободный

т. 280-00-33

Понедельник - воскресенье до 23:00

Ледовая площадка на набережной р. Енисей (в районе Центрального парка)

Прокат - 80 р.

Вход - 50 р.,40 р. - детям до 14 лет, детям до 7 лет - бесплатно.

будние дни с 14:00 до 22:00, в выходные - с 10:00 до 22:00.

«Платинум Арена Красноярск»

ул. Лесников,21

200 р. – взрослый, 150 р. – детский

Вход 150, детский 100 р.

Суббота-воскресенье

График сеансов плавающий, время можно уточнять по телефону 212-99-64