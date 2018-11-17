В Красноярске открываются первые лыжные базы и катки
В Красноярске начинается сезон зимних развлечений, и даже если у вас нет лыж и коньков, их можно взять напрокат и провести время на лыжне или катке весело и с пользой. Муниципальные и частные, крупные и камерные площадки для спорта ждут горожан практически круглосуточно! На этих выходные уже открываются первые, а до конца ноября будут готовы и все остальные
В Красноярске этой зимой будут работать около 20 лыжных баз. Большой популярностью у горожан пользуются базы, которые находятся в Октябрьском районе на лыжных стадионах «Динамо» и «Ветлужанка». Продолжается подготовка примыкающих к стадиону «Динамо» лыжных трасс Березовой рощи, однако снега еще недостаточно.
Также не хватает снега и на острове Татышев, еще одном любимом горожанами месте для лыжных прогулок.
В этом году красноярцы смогут взять в прокат 2 000 пар лыж, еще 1000 готовы для занятий школьников и студентов.
Всего к зимнему сезону в Красноярске готовится около 230 спортивных площадок (катков и площадок под зимний футбол). Планируется, что к концу ноября большинство из них будет залито.
На этих выходных уже будут работать ледовые площадки на острова Отдыха, на стадионах «Локомотив» и «Металлург». В ближайшее время также откроются катки на Татышеве и стадионе «Рассвет».
В прокате готовы около 3 500пар коньков.
И о ценах: они остались на уровне прошлогодних и начинаются с 60 -100 рублей. Подробности - в перечне лыжных баз и катков.
Перечень красноярских лыжных баз с прокатом
Лыжная база «Сибирского федерального университета «Политехник» (ул. Киренского,1а)
на 2 часа: 120 руб. - лыжи деревянные, 170 руб. лыжи пластиковые
т. 249-73-62
Суббота - воскресенье
10.00 – 17.00
Стадион «Динамо»
(ул. Ленинградская, 48)
Свободный доступ
Лыжная база учебно-спортивного центра «Сибиряк»
(ул. Ленинградская, 72)
120 рублей в час
т. 243-35-33
Вторник – воскресенье
09.00 – 18.00 часов
Лыжный стадион «Ветлужанка»
(ул. Елены Стасовой, 65)
100 рублей в час
89082129894 – прокат
понедельник – суббота
9.00-21.00, воскресенье 9.00-20.00
Лыжная база о. Татышев
100 руб. – пластиковые лыжи
т. 2041202
Ежедневно с 10.00 до 21.00
Лыжная трасса эко-парка «Гремячая грива»
пр. Свободный, 82, строение 1 павильон, 1, 2
Без проката, свободный доступ
Лыжная база Красноярской региональной организации общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо"
ул. Ленинградская, 48, стр.4
деревянные лыжи – 100 рублей;
полупластик – 150 руб;
пластик – 200 руб.
понедельник – пятница с 11:00 до 17:00
суббота, воскресенье, праздничные дни с 10:00 до 17:00 (возможны корректировки в режиме работы)
Лыжная база «У Михалыча»
ул. Ленинградская, 3г, бокс 39
150-200 рублей без учета времени
8908-207-07-31
Ежедневно, 8.00-18.00
Лыжная база «А-спорт»
ул. Ленинградская,11
150-250 рублей без учета времени
8963-254-81-70
вторник-пятница, 11.00-18.00 часов, суббота-воскресенье 10.00-19.00 часов
Перечень основных красноярских катков в зимний период 2017-2018 гг.
«Центральный парк»
ул. Карла Маркса, 151
80 рублей в час, дети до 7 лет - бесплатно
Вход 100 рублей
221-51-70
В будни 18:30 – 22:00, выходные 16:00 - 22:00
Четверг – выходной день
Стадион «Локомотив»
ул. Ленина, 90
120 рублей для всех
Вход 150 – взрослый, 100 – детский
211-10-69
Суббота-воскресенье с 18:00 до 21:30
Стадион «Юность»
о. Отдыха
100 рублей в час
Вход взрослые -100 рублей, дети до 14 лет - 50р, до 7 лет – бесплатно
т. 288-89-23
Ежедневно: Понедельник-пятница – с 16.00-22.00
Суббота-воскресенье - 12.00-22.00
Ледовый дворец «Рассвет» МАУДО «СДЮСШОР «Рассвет»
ул. Высотная, 2а
80 руб. в час (взрослые); 60 руб. (дети)
Вход взрослый - 120 рублей, дети - 60 рублей
т. 202-21-20
Суббота, воскресенье 16.45, 19.00
(следите за возможными изменениями на сайте СДЮСШОР «Рассвет» -http://rassvet-sportshkola.ru)
Стадион «Рассвет»
ул. Высотная, 2л, стр.1
100 руб. в час (взрослые), 80 руб. (дети)
Вход 30 руб. – дети, 50 руб. – взрослые
Дети до 7 лет (в сопровождении родителей) и пенсионеры – бесплатно
т. 290-04-10
Вторник – пятница 16.00 – 22.00
Суббота – воскресенье 12.00 – 22.00
Ледовая площадка мкрн. «Ветлужанка»
ул. Гусарова, 56 «СШОР по конькобежному спорту»
100 руб. в час (взрослые), 80 руб.(дети)
Вход 50 руб.
т. 212-76-70
Среда, пятница 19:00 до 22:00
Суббота – воскресенье 15.00 – 21.00
Ледовая площадка СШОР «Сибиряк»
Ул.Ленинградская,72
150 р. в час (взрослые), 90 руб. (дети)
Вход 55 руб.
243-35-33
Вторник - воскресенье 09:00-18:00
Стадион «Красный яр»
ул. Маерчака, 57а
Проката нет
Вход 74 руб. – взрослые, 37 руб. - дети до 14 лет.
т. 221-87-65
Вторник – пятница 17.00 – 21.00
Суббота, воскресенье и праздничные дни с 14.00 – 21.00
Стадион «Металлург»
ул. Новгородская, 5
Прокат 50-100 руб.
Вход 50-70 руб.
т. 222-82-40
Понедельник – пятница 16.00 – 22.00
Суббота – воскресенье 12.00 – 22.00
Татышев-ICE
о. Татышев
110 руб. в час
Вход взрослый - 80 руб., дети до 7 лет – бесплатно
т. 2573062
Понедельник – воскресенье 11.00 – 23.00, прокат - до 22:00
Ледовая площадка микрорайона «Копылова»
ул. Корнеева,50
120 руб. без учета времени
Вход 80 руб. – взрослые, 50 руб. – дети до 12 лет
Бесплатно – дети до 7 лет, пенсионеры
297-98-22
вторник-пятница 18.00-22.00, суббота-воскресенье 12.00-22.00
«Арена-Север»
ул. 9 мая, 74
200 руб. (взрослые) , 100 руб. (дети)
Вход 150 руб. – взрослые, 50 руб. – дети (рост до 130 см)
т. 223-51-50
График меняется, см. на сайте http://arenasever-krsk.ru/
Фанпарк «Бобровый лог»
ул. Сибирская, 92
60 руб. на 2 часа
Вход 120 руб. – взрослые, 80 руб. – дети до 14 лет
т. 256-86-86
Суббота и воскресенье 12.00-20.00
Хоккейная коробка и ледовая площадка спорткомплекса «Вавиловский»
пер. Вузовский, 16
100 рублей в час
Свободное посещение
т. 8923-336-29-36
Каток «Сады мечты»
Ул.Добровольческой бригады, 14и
прокат бесплатный
Вход 250 р. – взрослые, 150 р. – дети до 17 лет, бесплатно - дети до 3 лет
т. 259 24 49
ежедневно с 09:00 до 21:00
Ледовая площадка при СОШ №143 (ФОК «Борей»)
ул. Урванцева,26а
120 руб – взрослые, 100 руб. – школьники, 80 руб. – дошкольники
Вход свободный
т. 2143665
Ежедневно, 9:00-21:00
Парк им. Ю. Гагарина
пр. Свободный 34/3
Проката нет
Вход свободный
т. 280-00-33
Понедельник - воскресенье до 23:00
Ледовая площадка на набережной р. Енисей (в районе Центрального парка)
Прокат - 80 р.
Вход - 50 р.,40 р. - детям до 14 лет, детям до 7 лет - бесплатно.
будние дни с 14:00 до 22:00, в выходные - с 10:00 до 22:00.
«Платинум Арена Красноярск»
ул. Лесников,21
200 р. – взрослый, 150 р. – детский
Вход 150, детский 100 р.
Суббота-воскресенье
График сеансов плавающий, время можно уточнять по телефону 212-99-64