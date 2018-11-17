Мини-версию фестиваля «МИР Сибири» проведут в Красноярске в марте

Фестиваль этнической музыки и ремесел, который проводится с 2003 года в селе Шушенском, давно стал визитной карточной Красноярского края. Эта одна из добрых традиций, которую можно и нужно показывать всем гостям – и российским, и заграничным. Но вот загвоздка: проходит он в разгар лета.

А так хотелось бы показать всю красоту фестиваля и гостям Универсиады, и тем красноярцам, кто о фестивале каждый год слышит, но так и не нашел времени или возможности побывать на нем. Организаторы решили: если красноярцы не едут на «МИР Сибири», значит, «МИР Сибири» приедет в Красноярск.

- Это будет кавер-версия международного фестиваля этнической музыки и ремесел, - рассказали в дирекции Универсиады. – Она воссоздаст перед гостями нашего города атмосферу сибирского лета, погрузит всех зрителей в бесконечное многообразие уникального этнического пространства.

Возможные хедлайнеры, с которыми организаторы ведут переговоры: музыкальная группа «Theodor Bastard» (Санкт-Петербург), музыкальная группа «Trad. Attack!» (Эстония), певица MorganeJi (Франция).

Ура, каникулы!

А еще в Красноярске во время проведения Универсиады могут перенести каникулы на пару недель: с конца марта на первую половину. Для того чтобы школьники могли побывать на различных мероприятиях Универсиады. Предложение сделано, а вот переносить каникулы или нет – это уже решать каждой школе индивидуально. Руководство школ обсудит это с родителями и уже вынесет решение. Пока нет информации, кто уже согласился или отказался от такого предложения – время еще есть.