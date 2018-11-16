Главная елка Красноярска простоит до начала апреля

По предварительным прогнозам, в дни Универсиады, а пройдет она со 2 по 12 марта 2019 года, в Красноярск приедет более 200 000 человек. Из них свыше 3 000 спортсменов, 5 000 волонтеров, не менее 1000 журналистов. Остальные – гости: зрители, болельщики, фанаты. Они уже бронируют места в отелях краевого центра и в считанные часы сметают онлайн все билеты на предстоящие состязания, как только те поступают в продажу.

Такого в истории Красноярска еще не было: в связи с проведением Универсиады главная городская новогодняя елка простоит до начала апреля – и нас порадует, и гостей. Напомним, в этом году мэрия решила елку заменить и заказала полностью новую конструкцию, от земли до макушки. А старая елка после многих лет использования уже износилась. Скорее всего, ее подремонтируют и поставят на какой-нибудь площади.

В этом году Красноярск решил вернуть себе утраченное несколько лет назад первенство: новая елка вновь будет самой высокой в России, ее высота составит 55 метров, диаметр у основания – 20 метров. Знайте наших!

Елку уже устанавливают на острове Татышев. В скором времени туда начнут свозить ледовые глыбы для создания праздничного городка. Собираются сделать с размахом. Поставят 16 горок, в том числе 6 для взрослых. Самая большая будет на 100 метров. Ледовый лабиринт, вырезанные изо льда арки с подсветками, сказочные скульптуры и много других зрелищ.

Откроется ледовый городок, предварительно, 26 декабря. А вот сохранится ли он до апреля – вопрос. В администрации «Татышев-парка» рассказали, что примут все меры к тому, чтобы сохранить ледовый городок в лучшем виде. На погоду надеяться нельзя, поэтому по ночам городок будут чистить и реставрировать.