В Хакасии началась инаугурация главы республики Валентина Коновалова

В Хакасии 15 ноября – день инаугурации нового главы республики. Напомним, 57,57 процентов избирателей во втором туре выборов главы Хакасии проголосовали за коммуниста Валентина Коновалова. Торжественное вступление в должность проходит в большом зале Верховного Совета Хакасии. Среди высоких гостей – члены правительства России, депутаты регионального парламента, главы муниципалитетов и общественных организаций.

Глава ЦИК Хакасии Александр Чуманин объявил официально об итогах выборов и вручил Валентину Коновалову удостоверение.

Торжественная инаугурация Коновалова Фото: Андрей Лямов, 19rus.info

- Клянусь служить народу Хакасии и строго выполнять свои обязанности, - принес присягу новый глава региона Валентин Коновалов.

Владимир Штыгашев, бессменный глава хакасского парламента на протяжение многих лет, взял слово:

- Жители Хакасии выразили доверие Валентину Коновалову. Республике необходим экономический рывок и динамическое развитие. Времени на раскачку нет.

Поздравления с вступлением в должность Валентину Коновалову передали коммунисты из других «красных» регионов - Новосибирской и Иркутской областей, отдельно отметив, что коммунисты не борются с убеждениями, а борются с нищетой. Коновалов поблагодарил избирателей за доверие и пообещал, что все наказы, собранные в ходе избирательной кампании, будут исполнены. Также новый глава республики выразил благодарность Михаилу Развожаеву, который в течение 5 недель, пока шли выборы, возглавлял республику.

Сразу же после инаугурации состоится первое заседание правительства Хакасии. Правда, оно будет проходить не в полном составе. Ряды министров и заместителей прежнего главы Хакасии основательно поредели. Накануне стало известно, что свои кресла покинули зампредседателя правительства Хакасии Владимир Крафт, заведовавшая социальным блоком заместитель главы правительства Ирина Смолина. В отставку ушел министр транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Олег Тропин, пост и.о. министра культуры покидает Вячеслав Инкижеков, написавший заявление по собственному желанию. Кроме того, свои полномочия прекращает министр строительства и ЖКХ Хакасии Валерий Келин, министр здравоохранения Владимир Костюш и министр имущественных и земельных отношений Елена Соломонова.

Добавим, что ранее Валентин Коновалов заявлял, что собирается формировать новое коалиционное правительство в Хакасии, в которое войдут представители всех партий, представленных в регионе.

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