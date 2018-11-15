«Мать искала его почти год»: без вести пропавшего парня из Канска нашли в Бразилии

Эта нетривиальная история произошла в Красноярском крае совсем недавно: потерянного матерью сына полицейские отыскали аж в Бразилии!

А начиналось все довольно стандартно. В отдел полиции МВД России «Канский» обратилась местная жительница Вера Л. Она посетовала: пропал ее 27-летний сын Алексей. Уехал из дома еще в феврале, и с тех пор ничего о нем не знает.

- Причем парень совершенно благополучный, - подчеркнулм в пресс-службе отдела. - Хорошо знает английский - работал аниматором в отелях разных стран. Ездил по самым популярным направлениям.

Мама была в курсе, поэтому до поры до времени не волновалась. К тому же на этот раз у них вышла небольшая размолвка. Женщина настаивала на том, чтобы сын нашел занятие посолиднее. Тогда он не выдержал, вспылил: мол, поехал на заработки! И хлопнул дверью.

Искал приработки в Красноярске, затем в Москве. А потом и вовсе - забросило в Бразилию. Работал при отеле. На связь с домашними не выходил. Говорил, не думал, что мама будет так переживать.

А Вера Леонидовна, не слышавшая сына уже три месяца, забила тревогу. В апреле подала заявление в полицию. А в мае завели уголовное дело. За поиски Алексея взялись майор полиции Екатерина Бабовкина и капитан Михаил Суханов.

Алексея нашли в соцсетях и убедили выйти на связь с домашними. ФОто: пресс-служба краевого главка.

- Вскоре они выяснили: в России молодого человека нет. Надо искать за границей, - пояснили в пресс-службе МО МВД России «Канский». - В основном, помогли соцсети. Через них они вышли на него, переписывались и убедили поговорить с мамой.

В конце концов, Алексей позвонил ей по одному из мессенджеров. Сказал: «Мама, не волнуйся, со мной все в порядке!». И попросил прощения.