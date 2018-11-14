Счетчики электроэнергии: как передать показания?

Важней всего погода в доме. А также тепло и, разумеется, свет. Чтобы получать электроэнергию бесперебойно, платить за нее нужно в срок. И, значит, вовремя передавать показания счетчика. Тем более, что сделать это можно самыми разными способами. Какими, рассказали в ПАО «Красноярскэнергосбыт». Остается только выбрать свой.

Когда и каким образом нужно передавать показания приборов учёта?

Для начала одна ремарка. Чтобы начисления за электроэнергию велись по фактическим показаниям, их нужно передавать ежемесячно. Причем в любой день, кроме тех, когда производится расчет оплаты и выставление счетов (с 1-е по 5-е число).

Приводим способы:

1. Через «Личный кабинет» на сайте Красноярскэнергосбыта или мобильное приложение «Красноярскэнергосбыт». Для этого необходимо один раз пройти регистрацию.

2. По электронной почте energy@es.krasnoyarsk.ru. Формат письма: номер лицевого счета (12 знаков)*показание (без пробелов). Например: 100000000000*54678. После вам придет уведомление о принятии/непринятии показаний, с указанием причины отказа.

3. Отправить SMS – сообщение на номер телефона +7-903-767-29-39 (для всех операторов сотовой связи). Формат сообщения: номер лицевого счета (12 знаков)*показание (без пробелов). Для абонентов Билайн есть дополнительная возможность отправки показаний на номер 4981. Пример: 100000000000*54678. Тоже без пробелов. Стоимость SMS – по обычному тарифу. Вы также получите уведомление о принятии/непринятии показаний.

4. В платежных терминалах «CityPay».

5. На участках ПАО «Красноярскэнергосбыт».

6. В отделениях почтовой связи. Однако учтите - прием показаний здесь заканчивается за 4 дня до последнего рабочего дня месяца. Важно: и в почтовых отделениях, и на производственных участках ПАО «Красноярскэнергосбыт» на время приема показаний устанавливают специальные ящики с логотипом «РусГидро – Красноярскэнергосбыт». Не нужно стоять в очереди к оператору. Стоит лишь заполнить бланк, вписав в него номер лицевого счета (12 цифр), адрес, показание счетчика, поставить дату, подпись и опустить листок в ящик.

7. По телефону 8-800-700-24-57 (звонок для абонента – бесплатный), (391) 257-67-57, (391) 257-67-07 (стоимость звонка для абонента равна стоимости обычного исходящего на телефонный номер Красноярска) с 8-00 до 21-00 (кроме выходных и праздничных дней).

Энергетики советуют: не стоит передавать показания через call-центр в пиковые дни, с 24 по 28 число. В этот период до операторов дозваниваются десятки тысяч людей. Показания можно передавать в любой день месяца кроме дней с 1 по 5 число. Главное – передавать показания каждый месяц в одни и те же даты.

8. В терминалах «Платежка», «КАССервис». Только с 23 по 26 число месяца.

Что будет, если не менять счетчик?

При первых признаках поломки счётчика необходимо вызвать специалиста энергосбытовой компании по бесплатному номеру контактного центра 8 -800- 700-24-57. Если этого не сделать, есть риск переплачивать за электроэнергию, передавая ошибочные показания неисправного прибора учёта.

Когда у потребителя нет счетчика или актом осмотра зафиксирована его неисправность, плата начисляется по нормативу потребления энергии.

При расчете по нормативам в многоквартирных домах учитывается количество зарегистрированных в квартире жильцов. Также берется в расчет, сколько в ней комнат, есть или нет электроплита, электроотопительные, электронагревательные установки для горячего водоснабжения.

Можно ли заменить счетчик самостоятельно?

Имейте в виду: счетчики относятся к действующим электроустановкам, работы в которых могут быть связаны с опасностью для жизни и здоровья.

Поэтому замена должна проводиться специалистом, имеющим III группу допуска к работе с действующими электроустановками напряжением до 1000 В.

Если у вас такой допуск есть, можете заменить прибор самостоятельно. Если нет, обратитесь в ПАО «Красноярскэнергосбыт» или другую организацию, имеющую в штате таких специалистов.

Тем не менее, помните: при демонтаже старого счетчика и монтаже нового сотрудник Красноярскэнергосбыта должен присутствовать обязательно. Если сорвете пломбу без специалиста энергосбытовой компании, вам грозит штраф. Новый счетчик непременно должен быть опломбирован – иначе его показания просто не будут принимать к учету.

По вопросам обслуживания приборов учёта обращайтесь в отдел измерительных услуг ПАО «Красноярскэнергосбыт» по телефону 8(391) 257-67-16.