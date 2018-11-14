«Поделись теплом» - это…

В 2018 году участники проекта «Поделись теплом» посетили мемориальный комплекс В. П. Астафьева в Овсянке, художественный музей имени В.И. Сурикова, городскую оранжерею, Свято-Успенский мужской монастырь на Удачном, выставку работ духодника Андрея Поздеева, Культурно-исторический центр, музей водопровода на острове Посадный, телекомпанию «7 канал», музей усадьбу Г.В. Юдина и выставку в честь Дмитрия Хворостовского, побывали на смотровых площадках Царь-рыбы и часовни Параскевы Пятницы, Дне рождении «Роева Ручья», проплыли под тремя мостами во время теплоходной экскурсии по Енисею. Всего в планах - больше трех десятков теплых встреч, а в декабре, накануне Дня энергетика и Нового года, – отдельная программа добрых мероприятий.

Такие познавательные по сути и теплые по атмосфере экскурсии - часть большого проекта «Поделись теплом», который инициировали молодые энергетики семь лет назад и с тех пор развивают.

390 лет исполнилось Красноярску в этом году. В честь круглой даты проект «Поделись теплом» Сибирской генерирующей компании знакомит красноярцев с местами, связанными с именами великих земляков, и с городскими достопримечательностями.

В Проекте «Поделись теплом» есть несколько традиций: это фото на память, и на ноябрьской экскурсии оно самое необычное – на трибуне! А еще теплое чаепитие с домашними булочками и подарками на памятьФото: Мария ЛЕНЦ

Тема ноябрьской встречи - Зимняя универсиада-2019.

Почему? Во-первых, невозможно представить сегодняшний Красноярск без новых арен и стадионов, специально построенных для Студенческих игр. Во-вторых, Сибирская генерирующая компания имеет прямое отношение к большим спортивным стройкам, и мы вам сегодня об этом расскажем. И, конечно, многие объекты только открылись этой осенью, и попасть одними из первых в «закулисье» всегда интересно. Посмотрим вместе?

Болеть не будем! Будем наслаждаться!

До начала экскурсии еще полчаса, а в Совете ветеранов Центрального района уже готовность №1. На удивление много мужчин, спортивная тема вызвала интерес. Торопят нас.

- Едем, едем! Очень любопытно своими глазами посмотреть, где и как будут встречать гостей. Что получилось в итоге.

Пять минут, и мы на набережной. Уже виден четвертый мост, как его привыкли называть красноярцы, официально - «Николаевский». Экскурсия у нас сегодня необычная, и один из экскурсоводов тоже. Хотя Сергей Иванов, директор Красноярской теплотранспортной компании, частый гость проекта «Поделись теплом» и в этой роли чувствует себя уверенно.

- Сибирская генерирующая компания обеспечит теплом 9 объектов Студенческих игр, в том числе и первую точку нашей экскурсии - «Платинум Арена Красноярск», куда мы сейчас и направляемся. Хочу отметить, что подключение комплекса к тепловым сетям - это часть плана Сибирской генерирующей компании по развитию системы теплоснабжения города в целом. Чтобы реализовать проект, было построено два участка трубопровода общей протяженностью более двух километров. Объём инвестиций холдинга в проект составил около 92 млн. рублей.

Въезжаем на мост, и сразу - в окна, любуемся уже зимним Енисеем.

- Прямо в «теле» моста в этом году мы закончили строительство теплосети. Это один из самых сложных проектов, их в России не так много. В чем уникальность? Такую теплосеть можно построить только вместе с мостостроителями: строят опоры, кладут балки, и в этот же момент монтируется теплосеть. По этой магистрали пойдёт тепло от Красноярской ТЭЦ-2 в новые микрорайоны левобережья. Мы идем с опережением, думаем о развитии сети теплоснабжения города на годы вперед. Диаметр трубы - 1000 мм - позволяет «пропустить» объем воды, который дает 200 гигакалорий тепла. Если говорить образно, такого количества гигакалорий хватит, чтобы обеспечить теплом 200 больших, многоэтажных домов, - рассказывает Сергей Иванов.

За разговорами не заметили, как перед нами выросла «Платинум Арена Красноярск». Это самый вместительный ледовый объект Красноярска и второй по величине за Уралом. Стильное, лаконичное здание. Рядом уже много новостроек, район не узнать.

- Ого! Как все здесь изменилось, - удивляется ветераны. - Еще недавно здесь был огромный пустырь и бревна сплавляли по Енисею.

«Платинум Арена Красноярск»Фото: Мария ЛЕНЦ

Заходим внутрь: рамки, досмотр - так же будет и на соревнованиях.

- Все для вашей безопасности, добро пожаловать, - приветствуют нашу группу сотрудники охраны.

Осматриваемся. Просторные холлы, семь больших гардеробов, каждый на 1500 мест. Идем на саму арену. Вот это «махина», дух захватывает. «Тестируем» места для зрителей, их тут 7000, есть и места для президента. Устраиваемся на одной из трибун, фото на память. Сложно удержаться, поем громко, хором:

- Оле, оле-оле, Россия, вперед!

Представляем себя зрителями исторических событий будущей весны. В «Платинум Арене Красноярск» будут соревнования по фигурному катанию, самое главное - закрытие и открытие Студенческих игр, а их режиссер-постановщик - российский фигурист и посол Универсиады Илья Авербух. Кстати, комплекс уже принимал зрителей, в октябре здесь прошли тестовые соревнования, а сейчас всех желающих приглашают на массовые катания на коньках.

«Енисей» на улице Юности

Маршрут до следующей точки нашей экскурсии - ледовой арены «Кристалл» - мы специально проложили через правобережье и улицу Юности. Здесь находится стадион «Енисей», на котором пройдут соревнования по хоккею с мячом. Стадион реконструируют, он уже выглядит совсем по-другому, современно, необычные формы, яркие цвета. Обещают сохранить и использовать в обновленном здании историческую мозаику Енисея, где изображены сцены из разных видов спорта,

спортсмены на пьедестале и олимпийские кольца. Завершить реконструкцию планируется к концу года.

- Тепло от КТТК здесь будет в декабре, как и на Центральном стадионе, - говорит Сергей Иванов. - Оба стадиона входят в число

9 объектов Студенческих игр, которые обеспечит теплом наша компания, где сети были отремонтированы или построены с нуля, как, к примеру, в ледовой арене по улице Партизана Железняка, куда мы сейчас и направляемся.

Ответы на вопросы

Рассказывая о новом строительстве, развитии теплового контура Красноярска, Сергей Иванов отметил, насколько это важно с экологической точки зрения, и ответил на вопросы ветеранов о модернизации предприятий СГК, в частности, о выводе из эксплуатации малых котельных, большинство из которых расположены вблизи жилых микрорайонов.

- В этом году мы замещаем 8 неэффективных котельных и переводим их потребителей на тепло от ТЭЦ, где есть современное природоохранное оборудование.

Самый яркий «Кристалл Арена»

Ветеранам «Кристалл» понравился уже заочно:

- Смотрите, какой он красивый, сочный, настроение поднимает!

- И название красивое, «Кристалл». Для ледовой арены - то, что нужно.

Название, кстати, выбрали народным голосованием, а всего люди со всей России прислали организаторам конкурса 5000 вариантов.

Официально открылся «Кристалл» 7 сентября, и здесь уже тоже были тестовые мероприятия. Все прошло на уровне. Гуляем по комплексу, заходим в раздевалки для спортсменов (их здесь 12 (!). - Прим. автора), зал борьбы, буфеты, тренировочную и основную арены. Нам разрешают посидеть на скамье, где команды будут ждать своего выхода на лед. Смеемся, решая, кто из нас будет защитниками, а кто нападающими, кто-то уже напевает «Трус не играет в хоккей!».

3500 зрителей вмещает комплекс. А после универсиады здесь разместятся школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта, школа по хоккею «Сокол», хоккейный клуб «Сокол», спортивная школа олимпийского резерва имени Бувайсара Сайтиева.

«Радость и гордость!»

По дороге домой делимся впечатлениями.

- Шикарные объекты, видно, что это уже европейский стандарт, можем похвастаться теперь, что у нас не хуже, - говорит участник экскурсии Борис Черотайкин. - Конечно, очень хотелось бы побывать на соревнованиях, но по телевизору обязательно посмотрим, за хоккей буду болеть.

Нелли Новодничая мечтает увидеть открытие:

- Обязательно нужно это сделать! Красноярцам дан такой удивительный шанс. Еще, конечно, хочу побывать на фигурном катании, я болею за всех, лишь бы не упали.

- Сегодняшняя экскурсия вызвала удивление и восторг. Мы своими глазами увидели, сколько всего сделано. Сделано красиво, с размахом. Пока ехали, обсуждали, кому что больше понравилось. Было очень интересно, спасибо вам большое, и за теплый прием особенно, - благодарит Елена Дубынина, заместитель председателя совета ветеранов Центрального района Красноярска.

КСТАТИ

Тепловой энергией от теплоисточников СГК в объеме свыше 35 Гкал/час будут обеспечены «Платинум Арена Красноярск», студенческий городок СФУ «Комплекс общежитий для студентов «Перья», многофункциональный центр СФУ по ул. Биатлонная, медицинский центр в «Студенческой деревне» в Октябрьском районе, ледовая арена «Кристалл», другие спортивные и медицинские объекты.