Красноярские дети знают, как добывать лед на Луне!

Краевой робототехнический фестиваль проходит в красноярской школе №149 уже в пятый раз. И, прежде всего, это соревнования. Каждый год школьники всего мира получают задания из США, от организаторов лиги FТС, переводят его с английского и начинают работу.

- В этом году задание по теме «Космос»: робот должен заехать в кратер, забрать минералы и закинуть их в ракету. Каждый элемент оценивается отдельно, у кого больше баллов, тот и победит, - рассказывает многократный участник фестиваля ученица инженерного класса школы №149 Ксения Шишова. - Всю нашу работу можно увидеть в инженерной книге. Это около 140-150 страниц с фото, чертежами, описанием программы. Мы в этом году сделали необычную книгу, все написали от руки.

Зрители фестиваля могли задавать вопросы разработчикам проектов.Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В этом году участники приехали из семи городов и районов Красноярского края и из Иркутска, всего около 100 команд.

Что делать землянам на Луне?

Она ближе всего к нам, она лучше всего изучена, и уже понятно, что жизни там нет. Но ее можно создать, уверены начинающие красноярские изобретатели.

Илья Мукасеев и Олег Глушков из гимназии «Универс» и школы №72 узнали, что в 2009 году на Луне был обнаружен лед, и придумали проект «Лунный лед-1»: если его добыть, перевезти и расплавить, то первые жители Луны будут обеспечены водой, кислородом и энергией.

Мэр Красноярска Сергей Еремин пришел на фестиваль с женой и дочками и провел здесь несколько часов: слушал, хвалил и даже проверил на себе некоторые разработкиФото: Александр ЧЕРНЫХ

Ребята из Иркутска предлагают собирать солнечную энергию и перерабатывать ее в электрическую.

Еще один проект - добыча лунного грунта, реголита, прекрасного строительного материала, он прочнее бетона и гранита.

- Ресурсы Земли истощаются, человек со временем освоит Луну, а люди будут жить в замкнутой биосистеме, которую создали красноярские ученые, - рассказывают ребята.

А изобретатели из лаборатории «Инженеры будущего» решили, что на большой лунной станции космонавтам скучно, много работы и мало развлечений, и придумали развлекательный центр, где можно встретить Новый год и чувствовать себя как дома.

Еще одно творческое направление - «Роботы в медицине». Кстати, во всей России только в Красноярске эту категорию поддерживает медицинский университет.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В прошлом году лучшим проектом был назван помощник раздачи таблеток, который придумали школьники из Богучан. В этом году Филипп Зорин и Николай Рукосуев усовершенствовали робота, теперь он еще выдает градусники и наливает воду.

Разработка Адама Коновалова из красноярской школы №152 поможет незрячему человеку передвигаться в помещении: робот предупреждает сигналами об опасном препятствии.

Роботы красноярских школьников могут обработать рану, нанести мазь, забинтовать руку, сделать укол.

Будущее можно увидеть прямо сейчас

В этом году впервые гостем фестиваля стал глава Красноярска Сергей Еремин:

- Фантастические впечатления, такие фестивали - это взгляд в будущее. Скоро вот так мы будем жить. Не надо фантазировать, как будет выглядеть будущее, это можно увидеть прямо сейчас. Роботы будут добывать полезные ископаемые, выполнять многие другие задачи, а человеку достаточно управлять ими со смартфона, а может, и смартфонов скоро не будет. Я сегодня искал ответ на вопрос, кто важнее, человек или робот, и еще раз убедился, что главенствовать всегда будет человек, а робот останется помощником.

И еще один важный момент - все это сделали не инопланетяне с летающей тарелки, это сделали наши дети, причем они пишут программы с 7-8 лет! Пройдет несколько лет, и эти ребята вырастут, и важно не растерять это время, когда у них горят глаза. Эта задача уже не игрушечная, это область серьезных государственных решений. Любая идея навсегда останется идеей, если она не дошла до реального продукта. И надо научиться это делать.

Как раз этим и собирается заняться лаборатория «Инженеры будущего».

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы сегодня презентовали те планы, которые выстроили для себя. Это создание кластера инженерно-технических компетенций на базе нашей школы, проведение всероссийского чемпионата с международным участием в 2010 году и участие наших команд в мировых чемпионатах. Думаю, скоро начнем работать над этим, - говорит руководитель лаборатории по образовательной робототехнике «Инженеры будущего» и организатор фестиваля Максим Турушев. - Важно работать с университетами и компаниями, которые могли бы вести наших ребят дальше.

В этом году полезные призы и подарки победителям и участникам, как раз для того, чтобы двигаться дальше, приготовил партнер фестиваля, компания Lego Education.

КОМПЕТЕНТНО

«Современный мир быстро меняется, и школьникам приходится осваивать новые навыки, которые потребуются в будущем. Именно поэтому STEAM-компетенции - системное и творческое мышление, коммуникативные навыки, навыки решения задач - являются важнейшими для развития детей XXI века. На фестивале мы увидели яркие примеры применения таких компетенций: нас ждали потрясающие творческие идеи, драйв, дружба и веселье, - отметила директор LEGO Education в России и СНГ Ольга Ломбас. - Мы еще раз убедились в том, что STEAM-технологии способны влюбить в учебу всех без исключения школьников».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сергей Кузнецов, генеральный директор Красноярской ГЭС (входит в En+Group):

- Учитывая, что Красноярский край - один из основных регионов присутствия En+Group, мы поддерживаем проекты и инициативы, направленные на развитие подрастающего поколения, в том числе, - в сфере инженерного образования. Именно поэтому уже более пяти лет компания участвует в реализации в регионах Восточной Сибири программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». Ее основная цель - подготовка инженерных кадров для российской промышленности, начиная со школьной скамьи. За эти годы удалось добиться не только роста интереса школьников к инженерным дисциплинам, но и появления в Сибири целой сети центров по развитию и распространению робототехники. Красноярск можно с уверенностью отнести к передовым робототехническим регионам – наши дети постоянно становятся победителями всероссийских и международных состязаний. В частности, это и ученики 149-й красноярской школы, организовавшей фестиваль IQ Robot. Это учебное заведение - многолетний партнер компании, участник целого ряда наших образовательных проектов, которые мы реализуем в Сибири. Поэтому особо приятно отметить, что школа №149 не только сама участвует в наших программах, но и поддерживает их реализацию – в частности, стимулирует интерес и принимает активное участие во внедрении робототехники в регионе. Надеемся, что эта инициатива в будущем также поспособствует появлению большего числа инженеров, которые дадут новый толчок для развития региона.

Нашей компании интересно участие в подобных проектах еще и потому, что эти ребята в будущем могут оказаться сотрудниками наших предприятий. Вряд ли когда-либо исчезнет необходимость в современных подготовленных кадрах, которые, с одной стороны, любят свою работу, а с другой – открыты новым технологиям и способны внедрять их на реальном производстве.