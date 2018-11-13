2018-11-13T20:21:48+03:00
Общество

Учительница из Красноярского края, которую обвиняют в интимной переписке с учеником, стал героиней шоу Андрея Малахова

Она еще раз призналась в любви к 15-летнему подростку и завила, что пришлет ему сватов
Татьяна РЯБИНИНА
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Странное поведение любвеобильной учительницы может закончиться судимостьюСтранное поведение любвеобильной учительницы может закончиться судимостью
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О скандале в школе № 6 города Канска «Комсомольская правда» рассказывала не раз, месяц назад история 15-летнего школьника и 30-летней учительницы, точнее, их интимная переписка, обсуждалась со всеми подробностями.

Сейчас Светлана Филиппова, разведенная женщина с двумя детьми и уже бывший педагог, под следствием, ее обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.

Тут бы затаиться, переехать в другой город или поселок, поменять профессию, но нет. Женщина ищет публичности, идет на скандальное шоу, она открыта до наивности, и на всю страну признается в любви своему ученику: «Я приеду к твоей матери со сватами и будем играть свадьбу».

В свой адрес она услышала много неприятных слов. Ее бывшие ученики, отвернувшись от камеры, рассказывали, что она плохой педагог и ставила им пятерки просто так.

Гости в студии обвинили ее в эфебофилии, половом влечении к подросткам. Коллеги-учителя посоветовали сменить профессию. Папа заявил, что они с женой вырастили четверых детей, и только одна из них, Светлана, получилась непутевой. Муж хочет отобрать у нее двух дочек.

Светлане Филипповой на примере двух реальных героинь, тоже учительниц, показали, что события в ее жизни могут развиваться полярно: одна из них вышла замуж за своего ученика, и они вместе уже 30 лет, другая получила условный срок за отношения с несовершеннолетним, стала пить-гулять и погибла в автомобильной аварии.

Но в итоге Светлану все же жалко. Да, она наделала много глупостей, в этом ей нет оправдания. На каждом новом месте работы наступала на одни и те же грабли: вступала в переписку с учениками, так или иначе обсуждала с ними интимные стороны жизни, увольнялась, или ее увольняли, но поведения своего не меняла.

Однако, стоит обратить внимание и на то, что 15-летний подросток, который вывалил переписку с учительницей на всеобщее обозрение и порицание, поступил не по-мужски, бесчестно. Достаточно было просто прекратить диалог и заблокировать свою страницу. Сам не догадался, можно было с кем-то посоветоваться по секрету. На крайний случай - устроить скандал местного значения в кабинете директора школы, чтобы избавиться от приставаний учительницы. Но зачем было позорить ее публично? Еще один ее бывший ученик пришел в студию и рассказал о домогательствах Светланы, так у него и переписки-то никакой нет, говорит, удалил. И не постеснялся приехать на федеральный канал и поведать то, чего не было.

Странная получилась программа. Обычно герои таких шоу соглашаются прополоскать свое грязное белье в обмен на какие-то «плюшки»: кто-то получает гонорар, кому-то нужна известность любой ценой, кто-то надеется решить свои проблемы и зачастую их решает, получив бесплатно тест ДНК, лечение или поддержку юристов и меценатов.

Наша героиня не получила ничего. Стало только хуже. И любопытных неприязненных взглядов в ее сторону – больше.

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