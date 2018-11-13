Гранты на строительство дорог и сетей: на какую сумму могут рассчитывать красноярские садоводы

На вопросы корреспондента «КП» сегодня отвечает начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства краевого министерства сельского хозяйства и торговли Светлана Власова.

– Светлана Борисовна, в Красноярском крае с 2016 года действует региональный закон «О государственной поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства». Гранты в форме субсидий предоставляются как садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, так и муниципальным образованиям края. Недавно министерство завершило прием таких заявок. Расскажите, на какие цели муниципалитеты смогут направить полученные из краевого бюджета средства?

– На ремонт, реконструкцию и строительство инфраструктуры, которая улучшит жизнь дачников и садоводов. Например, объектов водо- и электроснабжения, а также на разработку проектной документации для строительства таких объектов.

– Какие муниципалитеты подали заявки в этом году?

– Администрации Канска, Сосновоборска, Дивногорска, Минусинского, Емельяновского, Манского районов, а также закрытых административных территориальных образований Железногорск и Зеленогорск. Специалисты администраций детально обсудили, какие именно объекты в первую очередь нуждаются в реконструкции. Многие разобрались с бесхозяйственными объектами, оформили на них права, чтобы они могли претендовать на субсидии. Некоторые муниципалитеты вышли в этом году с заявками на формирование проектной документации с прохождением госэкспертизы: у них в планах на будущий год строительство по этим проектам объектов водо- и электроснабжения для садоводов. Хочу от имени министерства выразить благодарность администрациям муниципальных образований, которые хорошо поработали над своими заявками.

– Какую сумму в общей сложности могут получить восемь упомянутых муниципалитетов?

– Всего подано заявок более чем на 21 млн рублей. Но на эти цели в нынешнем году выделено 10 млн рублей. Поэтому, конечно, не все восемь заявок будут профинансированы. Сегодня компетентная комиссия будет решать, какие мероприятия первоочередные, наиболее обоснованные. Каждой заявке будут присваиваться баллы: так же, как и в любых других программах государственной поддержки. Эти баллы зависят в основном от того, какое количество СНТ будет задействовано в мероприятиях, для скольких садоводческих хозяйств в составе этих СНТ будут улучшены условия. Большое значение имеет и объем софинансирования: чем больше вкладывает район, тем больше шансов у него победить.

– Когда станут известны результаты конкурса?

– Сегодня пройдет заседание комиссии, а уже через неделю, к 20 ноября появится приказ министерства, в котором будут названы победители. В 2019 году муниципалитеты, чьи заявки были одобрены, получат соответствующее финасирование.