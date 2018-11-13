2018-11-13T08:17:01+03:00
Дом. Семья

Гранты на строительство дорог и сетей: на какую сумму могут рассчитывать красноярские садоводы

В программе «Садовое общество» мы обсуждаем самые актуальные вопросы развития сельского хозяйства, фермерства, а также садовую тематику с нашими гостями
Анастасия ШАЙХОВА
Поделиться:
Светлана ВласоваСветлана ВласоваФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На вопросы корреспондента «КП» сегодня отвечает начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства краевого министерства сельского хозяйства и торговли Светлана Власова.

– Светлана Борисовна, в Красноярском крае с 2016 года действует региональный закон «О государственной поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства». Гранты в форме субсидий предоставляются как садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, так и муниципальным образованиям края. Недавно министерство завершило прием таких заявок. Расскажите, на какие цели муниципалитеты смогут направить полученные из краевого бюджета средства?

– На ремонт, реконструкцию и строительство инфраструктуры, которая улучшит жизнь дачников и садоводов. Например, объектов водо- и электроснабжения, а также на разработку проектной документации для строительства таких объектов.

– Какие муниципалитеты подали заявки в этом году?

– Администрации Канска, Сосновоборска, Дивногорска, Минусинского, Емельяновского, Манского районов, а также закрытых административных территориальных образований Железногорск и Зеленогорск. Специалисты администраций детально обсудили, какие именно объекты в первую очередь нуждаются в реконструкции. Многие разобрались с бесхозяйственными объектами, оформили на них права, чтобы они могли претендовать на субсидии. Некоторые муниципалитеты вышли в этом году с заявками на формирование проектной документации с прохождением госэкспертизы: у них в планах на будущий год строительство по этим проектам объектов водо- и электроснабжения для садоводов. Хочу от имени министерства выразить благодарность администрациям муниципальных образований, которые хорошо поработали над своими заявками.

– Какую сумму в общей сложности могут получить восемь упомянутых муниципалитетов?

– Всего подано заявок более чем на 21 млн рублей. Но на эти цели в нынешнем году выделено 10 млн рублей. Поэтому, конечно, не все восемь заявок будут профинансированы. Сегодня компетентная комиссия будет решать, какие мероприятия первоочередные, наиболее обоснованные. Каждой заявке будут присваиваться баллы: так же, как и в любых других программах государственной поддержки. Эти баллы зависят в основном от того, какое количество СНТ будет задействовано в мероприятиях, для скольких садоводческих хозяйств в составе этих СНТ будут улучшены условия. Большое значение имеет и объем софинансирования: чем больше вкладывает район, тем больше шансов у него победить.

– Когда станут известны результаты конкурса?

– Сегодня пройдет заседание комиссии, а уже через неделю, к 20 ноября появится приказ министерства, в котором будут названы победители. В 2019 году муниципалитеты, чьи заявки были одобрены, получат соответствующее финасирование.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Когда сажать картошку в 2019 году по лунному календарю
Картофель – второй хлеб, говорят в народе. И даже сейчас, когда многие дачники отдают предпочтение газонам и цветникам, этот овощ не теряет популярности. «Комсомолка» расскажет, как правильно посадить картофель по лунному календарю
Лунный посевной календарь садовода и огородника на февраль 2019 года
В феврале у дачников начинаются первые серьезные хлопоты, чтобы урожай получился обильным и качественным. "Комсомолка" публикует лунный посевной календарь садовода и огородника на февраль 2019 года
Когда сажать рассаду огурцов в 2019 году по лунному календарю
Вообще, огурцы можно выращивать посевом в открытый грунт. Но если вы хотите получить урожай пораньше, то их лучше выращивать через рассаду. А когда лучше сажать огурцы по лунному календарю - в нашем материале
Когда сажать рассаду помидоров в 2019 году по лунному календарю
Томаты выращивают практически все дачники – это, пожалуй, самый популярный овощ. И готовиться к посеву надо уже сейчас. «Комсомолка» рассказывает, когда сажать томаты в 2019 году по лунному календарю
Когда сажать рассаду баклажанов в 2019 году по лунному календарю
Баклажаны или как многие их любят называть «синенькие» овощ в нашей стране распространенный и любимый. Читайте в нашем материале, когда лучше всего сажать рассаду баклажанов в 2019 году по лунному календарю, чтобы получить богатый урожай
Когда сажать рассаду перцев в 2019 году по лунному календарю
Осень самое важное время года для садоводов и огородников. Ведь именно в это время начинают готовится к урожаю следующего года. "Комсомолка" рассказывает, когда сажать перцы в 2019 году по лунному календарю
Садовые магазины: осенью пора за семенами
Дачный сезон завершается, работ осталось совсем немного, и многие дачники забывают о своих сотках до весны, до того момента, когда начнется сезон рассады. В садовых магазинах в это время затишье, покупателей мало, поэтому продавцы начинают заманивать клие
Побелка деревьев осенью: советы от агрономов
Чтобы кто ни говорил, какие бы споры по этому поводу не возникали – белить деревья надо обязательно. И не весной, как это делают в городах, а осенью. "Комсомолка" и ее специалист рассказывает, почему так необходима побелка растительности на участке
Новости 24
Дороги Красноярского края обсудили в Москве
Житель красноярского края пытался провезти через границу оборудование для майнинга
В Хакасии росгвардейцы вынесли из горящего дома троих малышей, в том числе грудного ребенка
Красноярский хирург впервые в крае удалил кисту из ствола мозга через прокол в черепе
В Красноярском крае в ДТП один человек погиб, пятеро получили травмы
Сибирскую генерирующую компанию возглавит сын писателя Александра Солженицына
В Красноярском крае опекунша 10 лет тратила на себя деньги ребенка-сироты?
«Стряхнем нафталин», — мэр Красноярска пригласил на городской форум в стиле рэп
Красноярцы могут бесплатно проверить кровь на сахар
В Красноярске «Делимобиль» отменил бесплатное ночное ожидание
В Красноярском крае суд оставил на свободе директора пансионата, в котором погибли 18 пожилых постояльцев
В центре Красноярска на два дня перекроют улицу