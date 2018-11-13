Автобусы сходят с линии: как Красноярск переживает первый мороз за -20

В Красноярск пришли первые морозы и спровоцировали серьезные проблемы. Утром в понедельник столбик термометра в разных районах город показывал от -29 (в Солнечном) до -22 (в районе ТЮЗа). В социальных сетях, а они исправно служат индикатором проблем, горожане жалуются на опаздывающие маршрутки, на холод в квартирах и переживают, куда обратиться в случае обморожения. Разбираемся по каждому пункту.

Автобусы сходят с линии

12 ноября многие красноярцы столкнулись с проблемой: как уехать на работу. На автобусных остановках в 8 часов утра аншлаг. Когда подходит автобус – его берут штурмом, кто не вошел, тому придется ждать еще неизвестно сколько. И так – во всех районах города.

В пресс-службе департамента транспорта «Комсомолке» рассказали: на линию с утра 12 ноября не вышли 8% подвижного состава. Это официально. А неофициально эта цифра наверняка больше, потому что многие частные перевозчики опасаются штрафов и скрывают, что их автопарк оказался не готов к морозам. А ведь это только начало зимы.

Но даже если пассажиры и сумели утрамбоваться в автобус, их ждал второй неприятный сюрприз: неработающие печки в салонах. От слова совсем. Кроме одной – у водителя: водители себе в тепле никогда не отказывают.

В правилах пассажирских перевозок записано, что температура воздуха в салоне автобуса должна быть комфортной для пассажиров. Понятное дело, что в мороз добиться этого сложно. Но пассажир не должен замерзать во время поездки. Неработающая система отопления, по правилам, - это тоже поломка, при которой автобус нельзя выпускать на линию. Если это происходит, значит, пассажир может сделать замечание водителю либо пожаловаться на нарушение в департамент транспорта. Перевозчика-нарушителя накажут штрафом в размере до 30 тысяч рублей.

От Енисей поднимается густой туманФото: Мария ЛЕНЦ

Если в квартире холодные батареи

По нормативам, если похолодало за окном, значит, градус горячей воды в системе отопления должен увеличиться. Но так бывает не везде. Многие красноярцы сообщают, что у них в квартирах и так жарко не было, а с приходом морозов и вовсе стало некомфортно, приходится тепло одеваться, включать электрические обогреватели, пить горячий чай.

«Мы тут под тремя одеялами спим, а в доме напротив форточки открыты постоянно» - пишут, например, в соцсетях красноярцы. Решение проблемы, как рассказали в Роспотребнадзоре, в руках самих горожан. Для начала нужно сделать замеры в своей квартире. Для надежности – несколько раз в день, например, рано утром, в полдень и вечером. Если температура воздуха не соответствует нормативам, значит, нужно обратиться в управляющую компанию. Ее номер телефона всегда указал на квитанции. Или на сайте городской администрации в разделе «Справочник жителя». Дело в том, что в каждом доме, говоря простым языком, стоит свой вентиль в подвале. Возможно, нужно просто его посильнее открыть.

Нормативы комфортной температуры воздуха (в градусах):

- жилые комнаты +20-24;

- гостиная, столовая 19-23;

- душевая, ванная 18-28;

- вестибюль, гардеробная, коридор 14-20.

Если вы позвонили в УК, а там не отреагировали, то есть другой механизм воздействия (см. КОНКРЕТНО).

А вот детям мороз нипочемФото: Мария ЛЕНЦ

Чтоб квартира не сгорела и авто не пострадал

У пожарных свои заботы. Как только холодает – растет количество бытовых пожаров. Горят квартиры, частные дома, бани, гаражи. Все потому, что владельцы используют либо самодельные, либо неисправные бытовые обогреватели. А зачастую и вовсе нарушают элементарные правила безопасности.

В Красноярске несколько районов с большим частным сектором, где в домах печное отопление. Это Суворовский, Николаевка, Покровка, три улицы - Шинные, Фестивальный, Свердловская, многочисленные дачные поселки. Это – зона повышенного внимания, пожарные инспекторы регулярно ходят по домам и раздают памятки по безопасности. Главное, что нужно запомнить: готовьте печи к холодам с лета. И не устанавливайте электрообогреватели рядом с легковоспламеняющимися предметами. Не включайте слишком много обогревателей, иначе сеть не выдержит и быть пожару.

Отдельное напоминание автомобилистам: не стоит отогревать в мороз свою машину самостоятельно паяльной лампой. Если у вас нет теплого бокса, тогда вызовите специалистов – они приедут к вам со специальным безопасным оборудованием. Прошлой зимой в Красноярске сгорело дотла немало машин по этой причине, пожарные просто не успевали приехать: 10 минут – и везите остатки автомобиля на свалку.

Из-за мороза строители елки взяли тайм-аутФото: Мария ЛЕНЦ

А вдруг обморожение

Самое неприятное при низких температурах – это риск обморозиться. В этом сезоне в Красноярске пока таких случаев не зафиксировано. По информации краевого минздрава с 1 октября этого года в крае (в основном в северных районах) уже обратились с обморожением 17 человек, из которых 3 – дети. 8 человек были госпитализированы.

Медики советуют: одевайтесь по сезону – головные уборы, теплая одежда и обувь. Особенно если собираетесь выехать на автомобиле за пределы города. Если получили обморожение, не старайтесь заниматься самолечением – немедленно обратитесь за медицинской помощью:

- в травматологические пункты;

- вызвать «скорую помощь» на дом;

- в свою поликлинику в кабинет неотложной помощи.

К пожеланиям медиков присоединяются и инспекторы ГИБДД, которым зачастую приходится выручать автомобилистов на загородных трассах в лютый мороз.

КОНКРЕТНО

Куда звонить, чтобы пожаловаться на маршрутки:

- (391) 256-84-04 – в рабочее время, с 9.00 до 18.00.

- (391) 256-84-00 - круглосуточная центральная диспетчерская.

Обязательно сообщите номер маршрута, остановку и время прохождения автобусом этой остановки. Хорошо будет, если вы запомните и номер автобуса. И не забудьте оставить свои контакты. Диспетчер позже обязательно вам сообщит, какие меры приняты по вашему обращению.

Куда обращаться, если холод в квартире

Если в УК вам не пошли навстречу, обращайтесь в администрацию своего района или в службу 005. Или на горячую линию краевого Роспотребнадзора по телефону: 8 (391) 226-89-50. Письменное заявление можно направить по адресу: 660049, Красноярск, улица Каратанова, 21.

Телефоны и адреса травмпунктов Красноярска

- № 1 на Баумана, 20б, телефон: (391) 243-16-89

- № 2 на Ленина, 150, корпус 1, телефон: 221-03-62

- № 3 на Джамбульской, 19, телефон: 224-29-92

- №5 на Красрабе, 48в, телефоны: 262-51-02, 262-02-55.

Телефоны пунктов экстренной медицинской помощи на трассах Красноярского края:

- Красноярск - Енисейск, 241-й километр, Енисейский район в районе поселка Каргино: 8-902-978-91-83;

- Р-257 «Енисей», 136-й километр, Балахтинский район, в районе кафе «Тайга»: 8-902-978-91-84;

- Р-255 «Сибирь», 728-й километр, Козульский район: 8-902-978-91-85;

- Красноярск - Енисейск, 20-й километр, Емельяновский район, в районе поселка Придорожный: 8-902-978-91-86;

- Р-255 «Сибирь», 878-й километр, Манский район, около комплекса «Медвежий угол»: 8-902-978-91-87.

Телефоны экстренных служб

В случае чрезвычайной ситуации звонить:

- 112 – Единая дежурно-диспетчерская служба города;

- 101 – пожарно-спасательная служба;

- 102 – полиция;

- 127 – ГИБДД;

- 103 – «Скорая помощь».