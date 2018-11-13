Зачем Красноярску паспорта фасадов: семь вопросов - семь ответов

В последнее время красноярцы все чаще говорят о паспортах фасадов и о том, что они должны появиться у всех городских зданий, в том числе многоквартирных домов. Но мало кто знает, что это за документ, как он выглядит и как его применять на деле. Незнание рождает волнение, горожане переживают, что в результате их заставят потратиться, расстеклить балконы и перекрасить стены за свой счет.

Что же на самом деле представляет собой паспорт фасадов, для чего он нужен и что получит Красноярск и горожане от такого нововведения? Разобраться в этом «Комсомолке» поможет руководитель управления архитектуры администрации Красноярска Максим Волков.

Откуда взялся паспорт фасада

- В конце 2017 года вступили в силу изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Изменения коснулись правил благоустройства территории города. В результате чего стало возможным регулировать не только вопросы внешнего вида фасадов зданий, но и определять требования к их информационному оформлению - рассказывает Максим Волков.

Управление архитектуры разработало нормативные документы, в которых прописаны принципы размещения рекламно-информационных конструкций, а также порядок составления паспорта фасадов. Эта практика успешно существует и в других городах уже много лет.

По большому счету, паспорт фасадов дисциплинирует. Мы можем видеть это на примере проспекта Мира, где предприниматели успешно приводят внешний вид входных групп и фасадов зданий к единому стилю. Фасады зданий перекрашиваются. Устанавливается подсветка.

Что представляет собой документ

Паспорт должен соответствовать правилам благоустройства и выдерживать границы архитектурно-художественного регламента. Рекомендации и требования к составлению есть на сайте администрации Красноярска, в разделе «Управление архитектуры». С ним обязательно должны ознакомиться те, кто будет этот паспорт составлять. Впрочем, как и любой житель города – чтобы представлять, что от него хотят.

В паспорте фасада должно быть указано: каким должен быть архитектурный облик здания, характеристика принципиальных архитектурных и технологических решений, зафиксировано существующее состояние фасадов, фотографическое изображение развертки части улицы со стороны главного фасада. Обязательно нужно указать, какие отделочные материалы будут применены, как размещено дополнительное оборудование (к нему относятся также все рекламно-информационные конструкции и вывески).

Если это предусмотрено, то показать, как будет размещена архитектурно-художественная подсветка и обозначить тип осветительных приборов.

Этапы паспортизации

По замыслу паспорта фасадов должны изменить облик городаФото: Мария ЛЕНЦ

Правилами благоустройства города выделены две зоны. Первая – особого городского значения. Это 29 улиц в центре города. И зона повышенного внимания – это 39 улиц, где расположены основные городские автомагистрали. Итого 68 улиц, на которых находятся более 1500 зданий.

Паспорта фасадов для этих зданий необходимо сделать в первую очередь, привести их рекламно-информационное оформление в соответствие с утвержденными требованиями.

Для всех остальных зданий в городе паспорта фасадов необходимо составить и утвердить до того, как начнется какое-либо изменение внешнего вида. Иными словами, до капитального ремонта.

Если здание новое и введено в эксплуатацию уже после вступления в силу решения Горсовета о внесении изменений в Правила благоустройства (то есть после 10 апреля 2018 года), то изготовить паспорт фасадов необходимо в течение шести месяцев со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Кто разрабатывает паспорт фасадов

Инициировать составление паспорта фасадов должен собственник здания, либо, если это многоквартирный жилой дом, - управляющая компания или ТСЖ.

Для разработки документа собственники могут привлечь либо собственных специалистов, либо сторонние организации. Далее паспорт фасадов должен быть согласован с управлением архитектуры. Срок согласования - 30 дней.

По словам Максима Волкова к сегодняшнему дню в управление архитектуры на согласование поступило более 200 паспортов, согласованы - 70.

Кто заказывает – тот и платит

Стоимость составления паспорта индивидуальна и зависит, в частности, от количества этажей в здании, площади фасадов, сложности архитектурного решения, наличия дополнительных элементов, количества входных групп.

Если в доме на первом этаже есть коммерческие организации (магазины, парикмахерские, офисы), они также заинтересованы в данном документе и могут участвовать в его подготовке.

Согласование паспорта бесплатно – это муниципальная услуга. Так что если разработчик говорит, что нужно дополнительно заплатить за согласование, то он неправ.

И еще один момент: если собственник получил согласованный паспорт фасада, а потом решил что-то сделать не в соответствии с ним, например, перекрасить стены в другой цвет, прежде придется официально вносить изменения в согласованный паспорт.

Кто должен следить за исполнением

Важно понимать: все, что сделано жильцами на фасаде здания до оформления паспорта, не нужно моментально переделывать или демонтировать. Имеются в виду, в основном, остекленные балконы. Но после того, как будет оформлен паспорт, все новые изменения должны соответствовать условиям, прописанным в паспорте.

Любой красноярец может проследить, чтобы не было нарушений. Все утвержденные паспорта фасадов есть на сайте администрации города в электронном виде. Можно открыть, посмотреть, сравнить. Если, к примеру, предприниматель оформил крыльцо своего магазина не в соответствии с утвержденным паспортом, значит, он нарушил правила благоустройства. На него можно пожаловаться в административную комиссию своего района.

Ответственность за отказ от оформления паспорта

Отказ от оформления паспорта фасадов – это нарушение правил благоустройства. За это административная комиссия вправе выписать предписаниесобственнику или оштрафовать. То же самое касается граждан, которые меняют облик фасада с нарушениями. Согласно закону Красноярского края «Об административных правонарушениях» сумма штрафа за нарушение правил благоустройства составляет:

- физическому лицу – от 1 тысячи рублей,

- должностному лицу – от 10 тысяч,

- организации – от 30 тысяч рублей.