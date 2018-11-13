2018-11-13T08:32:56+03:00
Происшествия

«Боинг-738», летевший в Москву, совершил в Красноярске аварийную посадку

Тревогу вызвал сработавший датчик открытия грузовой двери
Татьяна АРОНОВАЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Причиной возвращения стал сработавший датчик открытия грузовой двериПричиной возвращения стал сработавший датчик открытия грузовой двериФото: Мария ЛЕНЦ
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Пассажирский самолет «Боинг-738», вылетевший из Красноярска в Москву сегодня, 13 ноября, в 9.17 часов по местному времени, вынужден был вернуться назад, в пункт отправления.

Как рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск представитель аэропорта Никита Палеха, произошла нештатная ситуация. Когда воздушное судно поднялось в воздух, сработали датчики открытия грузовой двери. Командир экипажа принял решение вернуться назад.

Самолет целый час кружил над городом, чтобы сжечь лишнее топливо. Фото: flightradar24.com

Самолет целый час кружил над городом, чтобы сжечь лишнее топливо. Фото: flightradar24.com

Однако прежде, чем сесть, «Боингу» пришлось около часа кружить в воздухе, чтобы выработать оставшееся топливо. В 10.04 часа он приземлился. Причина неисправности выясняется. Известно, что на борту находились 77 пассажиров и экипаж. Никто из них не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме. Причины неполадки выясняются, технические специалисты выясняют, на самом ли деле произошла неполадка или это ошибка электроники.

Напомним, что накануне в аэропорту Норильска также произошла нештатная ситуация. У «Боинга», прилетевшего из Москвы, внезапно перед посадкой отказали закрылки. Тем не менее, экипажу удалось благополучно посадить воздушное судно.

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