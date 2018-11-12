2018-11-12T04:41:21+03:00
Общество

Снег и легкий «минус»: предстоящая неделя в Красноярске морозной не будет

Таков прогноз синоптиков
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Единственный недостаток такой погоды – снежный накат и гололедица на дорогах.Единственный недостаток такой погоды – снежный накат и гололедица на дорогах.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Снег и легкий «минус» - такая погода в Красноярске ожидается на предстоящей неделе, с 12 по 18 ноября, поданным синоптиков. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в местном гидрометцетре, таких морозов, как были в нашем городе на минувших выходных, на предстоящей неделе не будет.

Самым холодным днем недели будет понедельник, 12 ноября - в светлое время суток ожидается около -13. Самой холодной ночью станет ночь на вторник, 13 ноября – столбики термометров покажут около 16 градусов со знаком «минус».

И все, дальше температура воздуха начнет повышаться: во вторник, 13 ноября, днем ожидается около -8, в среду, 14 ноября, около -7. А с четверга по воскресенье в светлое время суток температура воздуха не опустится ниже -4, -6 градусов. И все дни ожидается снег.

В общем, погодка будет вполне для сибиряков комфортная. Правда, один недостаток – снежный накат и гололедица на дорогах. Так что, учитывайте эту информацию, выходя из дому, и удачной всем новой недели!

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