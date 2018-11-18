Красноярские врачи провели уникальную операцию, чтобы избавить воспитателя от головной боли

В Красноярске впервые провели операцию по эндоскопическому удалению кисты из ствола мозга. Все закончилось благополучно. Хотя 38-летний пациент из Ужурского района до конца не верил, что когда-нибудь сможет жить обычной жизнью. Без головной боли.

Мужчина работает воспитателем продленной группы в младших классах. А это визг, гам, шум, веселые игры и масса других увлекательных занятий. Но в самый ответственный момент могла резко заболеть голова и тут уже не до работы…

Прошлым летом и вовсе потерял сознание после того, как перегрелся на солнце. Дальше хуже: постоянные головные боли, нарушение походки, ухудшилось зрение.

Что делать? Поехал на медицинское обследование. И выяснилось, что проявились симптомы гидроцефалии, вызванные врожденной кистой III желудочка. Диагноз подтвердился после прохождения МРТ. Пациента направили на лечение в краевую больницу. Он знал – операция предстоит сложная и опасная. Но подписал согласие. Просто не мог больше жить с сильными головными болями. А после летнего приступа еще и походка нарушилась.

Нейрохирург Павел Руденко ликвидировал кисту с помощью эндоскопа Фото: Краевая больница

Нейрохирург Павел Руденко ликвидировал пятисантиметровую кисту с помощью эндоскопа через небольшой прокол (всего 1 сантиметр диаметра) в черепе. Работать врачу пришлось с большим риском – вблизи от крупных сосудов, подкорковых структур, зрительных и двигательных путей.

- Мы ввели эндоскоп в маленькое фрезевое отверстие, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Павел Руденко. - Сначала пропунктировали боковой желудочек мозга и измерили в нем давление ликвора. Только после этого ввели в желудочек эндоскоп и проделали два отверстия в кисте. Этим мы восстановили всю ликвородинамику, и полость кисты теперь сообщается с полостью боковых желудочков и базальными цистернами мозга. Ликвор естественно оттекает из желудочков мозга в субарахноидальное пространство.

Работать врачу пришлось с большим риском Фото: Краевая больница

В краевой больнице пояснили, что обычная трепанация черепа была бы намного травматичнее и опаснее. Ведь киста находилась под полушариями головного мозга, окруженная жизненно важными структурами. Говоря простым языком - это самое «сердце» мозга.

К счастью, операция прошла успешно. У пациента прошла головная боль, и улучшилось зрение. Сейчас он уже выписался из больницы и вернулся к своей работе. Живет обычной жизнью счастливого человека. Без боли.