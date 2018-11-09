2018-11-09T18:51:29+03:00
Общество

300 лет российской полиции: в Красноярске чествовали героев и отличников службы

А на площади перед БКЗ прошла выставка раритетной служебной техники
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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300 лет российской полиции: в Красноярске чествовали героев и отличников службы300 лет российской полиции: в Красноярске чествовали героев и отличников службыФото: Мария ЛЕНЦ
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10 ноября в России с некоторых пор называют Днем работника отдела внутренних дел. Так он значится в официальном календаре. А в народе его по-прежнему называют кто по старинке, кто – День милиции, кто – День полиции. Главное, что в этот день поздравляют людей в погонах, которые охраняют порядок покой и порядок граждан.

Накануне профессионального праздника чествовали лучший сотрудников полиции Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне профессионального праздника чествовали лучший сотрудников полицииФото: Мария ЛЕНЦ

Накануне профессионального праздника, 9 ноября, в Большом концертном зале состоялось торжественное собрание и концерт. Перед началом концерта на сцену пригласили для награждения лучшим сотрудникам полиции, которые отличились при исполнении своего долга.

Павел Волосунов, напарник погибшего героя Дениса Сумина, также получил награду Фото: Мария ЛЕНЦ

Павел Волосунов, напарник погибшего героя Дениса Сумина, также получил наградуФото: Мария ЛЕНЦ

Среди них был Павел Волосунов. Это напарник Дениса Сумина, героически погибшего год назад в Дивногорске. Когда ребят вызвали на бытовую разборку, они не подозревали, что их ждет. Денис Сумин ценой свой жизни спас 19-летнюю девушку. Павел Волосунов кинулся на помощь, был ранен в шею и, истекая кровью, вывел девушку из под огня и вынес своего умирающего напарника.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон присоединился к поздравлениям Фото: Мария ЛЕНЦ

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон присоединился к поздравлениямФото: Мария ЛЕНЦ

Дениса Сумина посмертно наградили Орденом мужества, 8 ноября награду вручили его семье. Сегодня свою награду получил и Павел Волосунов.

Выставка оружия, конфискованного в разные годы у преступников Фото: Мария ЛЕНЦ

Выставка оружия, конфискованного в разные годы у преступниковФото: Мария ЛЕНЦ

Начальник главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий поздравил своих коллег с профессиональным праздником. К поздравлениям присоединились руководители главка, депутаты Заксобрания края, глава города Сергей Еремин, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон и другие.

Тем временем развернулись две выставки. Одна – в фойе БКЗ. Там показывали коллекцию оружия, которое было конфисковано в разные годы у преступников. За каждым «стволом» своя история героической работы красноярских правоохранителей.

На выставку полицейской техники все раритеты приехали своим ходом Фото: Мария ЛЕНЦ

На выставку полицейской техники все раритеты приехали своим ходомФото: Мария ЛЕНЦ

На площади перед зданием концертного зала выстроилась в ряд милицейско-полицейская техника. Горожане приходили посмотреть, а многие – и вспомнить, как выглядели спецмашины много лет назад. Привлекали внимание оранжевые «Волги» и «Жигули», на которых оперативники выезжали на задание в 50 – 70-х годах прошлого века. И такой же ярко-оранжевый мотоцикл с коляской, верный друг советского инспектора ГАИ. К слову, вся эта раритетная техника приехала сюда своим ходом. В спецгараже за их состоянием тщательно следят. А рядом – современная техника. Мощные внедорожники, вездеходы для рейдов по пересеченной местности.

А это современная техника, на которой не помеха даже пересеченная местность Фото: Мария ЛЕНЦ

А это современная техника, на которой не помеха даже пересеченная местностьФото: Мария ЛЕНЦ

- Сегодня праздник проходит под эгидой 300-летия. В июне 1718 года Петром I была создана полицейская служба, именно тогда и начался отчет годам российским правоохранительным органам, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по краю Владимир Юрченко.

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