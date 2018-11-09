Красноярские ученые выяснили, что самая полезная рыба на земле водится в озерах Таймыра

Ученые из Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Института биофизики Красноярского научного центра РАН выяснили, где обитает самая ценная для человеческого рациона рыба. Это боганидский голец (палия), которого можно поймать на Таймыре, в озерах бассейна реки Хатанги.

Питательную ценность любой рыбы и морепродуктов рассматривают по содержанию в них полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые еще называют протекторами сердечно-сосудистых заболеваний. Так вот, палия является рекордсменом по содержанию омега-3: в каждом грамме биомассы уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов. Тогда как в сардине их только 26 миллиграммов. А ведь именно морская рыба сардина долгое время держала пальму первенства.

А это одно из озер на Таймыре, где можно поймать самую ценную рыбу в мире. Фото: сайт СФУ

Ученые предполагают, что после того, как доказана высокая ценность боганидского гольца, это станет дополнительным фактором для усиления природоохранных мер. А также станет стимулом для развития рыбных хозяйств на севере Красноярского края.

- Надеемся, что наше исследование изменит пищевые привычки горожан в лучшую сторону. Употребление всего лишь 30 граммов в день этой рыбы, живущей на севере Красноярского края, покроет рекомендуемую медиками суточную норму полезных жирных кислот, - рассказал заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаил Гладышев.