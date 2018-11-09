Работа не на жизнь, а на смерть!

Курбанов Роман, так зовут пострадавшего, до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

По информации коллег Романа, на протяжении 9 месяцев он работал на компанию ООО «Лифтремонт» без официального трудоустройства – таковы были правила игры, как не раз заявляло руководство – «Кто переживет «Белые росы» - того оформим официально». Вот такая вот игра, не на жизнь, а на смерть. И это не пустые слова – компания ко всему прочему еще и не соблюдала элементарных правил техники безопасности – на высотных объектах люди работали без страховочных поясов (а зачастую и в одиночку) – компания их просто не выдавала; сверхурочно, 6 дней в неделю; лифтовая шахта не была оборудована строительными лесами.

Родственники о несчастном случае узнали только через сутки – их не оповестил ни работодатель, ни больница, куда был доставлен пострадавший в состоянии глубокой комы, ни сотрудники полиции (по закону о таких случаях всегда в первую очередь должна оповещаться полиция), хотя в карте больного при приеме сразу были указаны правильные персональные данные.

Сюрреализм происходящего дополнялся невозможностью поговорить с очевидцами происходящего – они просто не подходили к телефону.

При попытке близких выяснить у работодателя подробности происшествия, им прямо в глаза было сказано, что этот человек никакого отношения к их организации не имеет, а как он попал на стройку – это покажет служебное расследование. Тем не менее, разрешили забрать со строящегося объекта личные вещи Романа (во время происшествия он был одет в форменную одежду с логотипом компании – в них и был доставлен в больницу, что подтверждено описью личных вещей пострадавшего при его поступлении в приемное отделение).

По словам родственников Романа, компания не только не принесла никаких извинений и не предложила какой-либо помощи, а пользуясь своими возможностями, просто пытается скрыть факт своих всевозможных нарушений, с целью продолжать работать на крупнейших жилых объектах и получать многомиллионный доход.

Справка:

Специализированная лифтовая организация ООО «Лифтремонт», основанное после реорганизации ЗАО «Востоксиблифт», с октября 2003г. осуществляет поставки, монтаж, техническое обслуживание и ремонт лифтового и эскалаторного оборудования на территории г. Красноярска и Красноярского края уже более 10 лет и за время работы заслужила репутацию надежного Партнера.

Главная миссия компании ЛИФТРЕМОНТ:

оказание услуг по поставке, монтажу и сервису лифтов и эскалаторов нашим Заказчикам только наивысшего качества (источник)